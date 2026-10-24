Manifestations en Seine-Maritime : 42 interpellations, des tensions à Rouen et trois blessés légers

C’est dans la capitale normande que les tensions ont été les plus vives. Après l’ordre de dispersion donné place Saint-Hilaire, une partie du cortège a poursuivi sa progression vers le centre-ville, pourtant interdit aux manifestations par arrêté préfectoral.



À partir de 16 heures, plusieurs groupes décrits comme hostiles par la préfecture ont cherché le contact avec les forces de l’ordre. Des foyers de tension sont apparus en différents points du centre-ville. Les interventions policières ont, selon les autorités, permis d’éviter des dégradations de commerces et de mobilier urbain.



Vers 17 heures, des rixes ont également éclaté entre groupes antagonistes rue des Carmes, nécessitant une nouvelle intervention des forces de l’ordre pour mettre fin aux affrontements.