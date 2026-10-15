Seine-Maritime : un motard grièvement blessé dans un choc avec un utilitaire à Blangy-sur-Bresle

Un homme de 40 ans a été héliporté au CHU de Rouen après un accident, ce jeudi matin, à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime).

Publié le Jeudi 15 Octobre 2026 à 18:45