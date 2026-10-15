 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime


Seine-Maritime : un motard grièvement blessé dans un choc avec un utilitaire à Blangy-sur-Bresle


Un homme de 40 ans a été héliporté au CHU de Rouen après un accident, ce jeudi matin, à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime).


Publié le Jeudi 15 Octobre 2026 à 18:45


Seine-Maritime : un motard grièvement blessé dans un choc avec un utilitaire à Blangy-sur-Bresle
Le motard a été secouru par les sapeurs-pompiers, puis médicalisé par l'équipe du SMUR . Illustration © Adobe Stock

Un violent choc entre une moto et un véhicule utilitaire s’est produit ce jeudi 15 octobre, rue du Marais, à Blangy-sur-Bresle. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 8 h 11.

Grièvement blessé, le motard, âgé de 40 ans, a été pris en charge par les secours avant d’être héliporté au CHU de Rouen à bord de Viking, l'hélicoptère du SAMU76. Les deux occupants de l’utilitaire n’ont pas été blessés.


L’échangeur de l’A29 fermé pendant l'intervention

L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers et trois engins, ainsi que la gendarmerie. Les secours ont assuré la prise en charge de la victime et le balisage des lieux.

L’échangeur de l’autoroute A29 dans le sens Blangy – Aumale a été fermé durant l’intervention. Les circonstances précises de la collision n’ont pas été communiquées à ce stade de l'enquête confiée à la gendarmerie. 



Vous pouvez réagir à cet article
Vernon : Francis Renaud mis en examen pour viols sur son ex-épouse et placé en détention
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…