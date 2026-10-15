Seine-Maritime : un motard grièvement blessé dans un choc avec un utilitaire à Blangy-sur-Bresle

Un violent choc entre une moto et un véhicule utilitaire s’est produit ce jeudi 15 octobre, rue du Marais, à Blangy-sur-Bresle. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 8 h 11.
Grièvement blessé, le motard, âgé de 40 ans, a été pris en charge par les secours avant d’être héliporté au CHU de Rouen à bord de Viking, l'hélicoptère du SAMU76. Les deux occupants de l’utilitaire n’ont pas été blessés.
Grièvement blessé, le motard, âgé de 40 ans, a été pris en charge par les secours avant d’être héliporté au CHU de Rouen à bord de Viking, l'hélicoptère du SAMU76. Les deux occupants de l’utilitaire n’ont pas été blessés.
L’échangeur de l’A29 fermé pendant l'intervention
L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers et trois engins, ainsi que la gendarmerie. Les secours ont assuré la prise en charge de la victime et le balisage des lieux.
L’échangeur de l’autoroute A29 dans le sens Blangy – Aumale a été fermé durant l’intervention. Les circonstances précises de la collision n’ont pas été communiquées à ce stade de l'enquête confiée à la gendarmerie.
L’échangeur de l’autoroute A29 dans le sens Blangy – Aumale a été fermé durant l’intervention. Les circonstances précises de la collision n’ont pas été communiquées à ce stade de l'enquête confiée à la gendarmerie.