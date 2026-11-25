Le loup fait de nouveau parler de lui en Seine-Maritime. Un grand canidé a été observé dimanche 22 novembre sur le territoire de Fréville, commune déléguée de Saint-Martin-de-l’If. Alertés, les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) ont recueilli un témoignage ainsi que des photographies et des vidéos de l’animal.
L’analyse de ces éléments par les experts de l’OFB a permis de confirmer qu’il s’agissait bien d’un loup, indique la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué.
L’analyse de ces éléments par les experts de l’OFB a permis de confirmer qu’il s’agissait bien d’un loup, indique la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué.
Trois brebis tuées et sept blessées
Dans la nuit de dimanche à lundi, un troupeau de brebis a été attaqué sur la commune voisine de Maulévrier-Sainte-Gertrude. Trois animaux ont été tués et sept autres blessés. L’expertise menée sur place n’a pas permis d’écarter la responsabilité du loup, sans toutefois la confirmer formellement.
Les investigations se poursuivent et un dispositif de surveillance renforcée a été mis en place dans le secteur. Les services de l’État ont également pris contact avec les représentants de la profession agricole pour accompagner les éleveurs.
Un dispositif d’indemnisation des pertes existe. Des aides à la protection des troupeaux, notamment pour l’installation de clôtures ou le recours à des chiens de protection, peuvent être mobilisées.
Les investigations se poursuivent et un dispositif de surveillance renforcée a été mis en place dans le secteur. Les services de l’État ont également pris contact avec les représentants de la profession agricole pour accompagner les éleveurs.
Un dispositif d’indemnisation des pertes existe. Des aides à la protection des troupeaux, notamment pour l’installation de clôtures ou le recours à des chiens de protection, peuvent être mobilisées.
Le cinquième loup identifié depuis 2020
Il s’agit du cinquième individu dont la présence est confirmée en Seine-Maritime depuis 2020, année qui avait marqué le retour de l’espèce dans le département après plus d’un siècle d’absence.
La préfecture rappelle toutefois que l’observation d’un loup ne signifie pas nécessairement son installation durable sur le territoire. Celle-ci n’est caractérisée que lorsque des indices de présence sont relevés sur une période de deux ans.
La préfecture rappelle toutefois que l’observation d’un loup ne signifie pas nécessairement son installation durable sur le territoire. Celle-ci n’est caractérisée que lorsque des indices de présence sont relevés sur une période de deux ans.
À SAVOIR - Comment signaler la présence d’un loup ?
En cas d’observation d’un loup ou de découverte d’animaux victimes d’une attaque, les autorités recommandent de ne pas s’approcher et de contacter rapidement le service départemental de l’Office français de la biodiversité au 02 35 32 07 10, afin qu’une expertise puisse être réalisée.
En cas d’observation d’un loup ou de découverte d’animaux victimes d’une attaque, les autorités recommandent de ne pas s’approcher et de contacter rapidement le service départemental de l’Office français de la biodiversité au 02 35 32 07 10, afin qu’une expertise puisse être réalisée.
Un loup a été identifié sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-l’If – © Google MapsAgrandir la carte