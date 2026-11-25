Dans la nuit de dimanche à lundi, un troupeau de brebis a été attaqué sur la commune voisine de Maulévrier-Sainte-Gertrude. Trois animaux ont été tués et sept autres blessés. L’expertise menée sur place n’a pas permis d’écarter la responsabilité du loup, sans toutefois la confirmer formellement.



Les investigations se poursuivent et un dispositif de surveillance renforcée a été mis en place dans le secteur. Les services de l’État ont également pris contact avec les représentants de la profession agricole pour accompagner les éleveurs.



Un dispositif d’indemnisation des pertes existe. Des aides à la protection des troupeaux, notamment pour l’installation de clôtures ou le recours à des chiens de protection, peuvent être mobilisées.