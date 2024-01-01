Eure : un feu de chaume ravage 10 hectares près de l’autoroute A13 à Heudebouville

Un feu de chaume a mobilisé les sapeurs-pompiers de l’Eure, mardi 4 août, peu avant 15 heures, dans le secteur de Heudebouville. À leur arrivée, les flammes avaient déjà gagné une partie importante de la parcelle agricole située à proximité de l’autoroute A13.
Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27) a déployé plusieurs hommes et engins afin de contenir la propagation du sinistre. Environ dix hectares de chaume ont été détruits.
Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27) a déployé plusieurs hommes et engins afin de contenir la propagation du sinistre. Environ dix hectares de chaume ont été détruits.
Un risque de fumée sur l’autoroute
En raison de la proximité immédiate de l’A13, la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) a été informée d’un possible dégagement de fumée sur les voies de circulation.
Les opérations d’extinction et de surveillance se poursuivaient encore en fin d’après-midi afin d’écarter tout risque de reprise du feu.
Les opérations d’extinction et de surveillance se poursuivaient encore en fin d’après-midi afin d’écarter tout risque de reprise du feu.