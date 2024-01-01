Eure : un feu de chaume ravage 10 hectares près de l’autoroute A13 à Heudebouville

Un feu de chaume a mobilisé les sapeurs-pompiers de l’Eure, mardi 4 août, peu avant 15 heures, dans le secteur de Heudebouville. À leur arrivée, les flammes avaient déjà gagné une partie importante de la parcelle agricole située à proximité de l’autoroute A13.



Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27) a déployé plusieurs hommes et engins afin de contenir la propagation du sinistre. Environ dix hectares de chaume ont été détruits.