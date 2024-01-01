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Eure : un feu de chaume ravage 10 hectares près de l’autoroute A13 à Heudebouville


Un incendie s’est déclaré mardi après-midi dans une parcelle agricole située aux abords de l’A13. Les fumées étaient susceptibles de gêner la circulation.


Publié le Mardi 4 Août 2026 à 19:33



Le feu a détruit 10 hectares de chaume le long de l’A13 - illustration Sdis27
Le feu a détruit 10 hectares de chaume le long de l’A13 - illustration Sdis27
Un feu de chaume a mobilisé les sapeurs-pompiers de l’Eure, mardi 4 août, peu avant 15 heures, dans le secteur de Heudebouville. À leur arrivée, les flammes avaient déjà gagné une partie importante de la parcelle agricole située à proximité de l’autoroute A13.

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27) a déployé plusieurs hommes et engins afin de contenir la propagation du sinistre. Environ dix hectares de chaume ont été détruits.

​Un risque de fumée sur l’autoroute

En raison de la proximité immédiate de l’A13, la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) a été informée d’un possible dégagement de fumée sur les voies de circulation.

Les opérations d’extinction et de surveillance se poursuivaient encore en fin d’après-midi afin d’écarter tout risque de reprise du feu.


Tags : autoroute A13, Eure, faits divers, feu de chaume, Heudebouville, incendie, pompiers

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