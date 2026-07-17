Seine-Maritime : un homme grièvement blessé en chutant du pont Guynemer à Elbeuf

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 12 heures au niveau du pont Guynemer, à Elbeuf, après la chute en contrebas d’un homme d’une cinquantaine d’années.
À l’arrivée des secours, la victime ne se trouvait pas dans la Seine, mais sous le pont qui enjambe le fleuve, du côté de la voie de la Déclaration-universelle-des-droits-de-l’Homme.
À l’arrivée des secours, la victime ne se trouvait pas dans la Seine, mais sous le pont qui enjambe le fleuve, du côté de la voie de la Déclaration-universelle-des-droits-de-l’Homme.
Transporté sous escorte vers le CHU de Rouen
Grièvement blessé, l’homme a été médicalisé sur place avant d’être évacué sous escorte motorisée de la police vers le CHU de Rouen.
À ce stade, aucun décès n’a été confirmé. Les circonstances exactes de la chute restent à déterminer. A cet effet, une enquête a été ouverte par les services de police.
À ce stade, aucun décès n’a été confirmé. Les circonstances exactes de la chute restent à déterminer. A cet effet, une enquête a été ouverte par les services de police.
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