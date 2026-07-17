Seine-Maritime : un homme grièvement blessé en chutant du pont Guynemer à Elbeuf


Un homme d’une cinquantaine d’années a été pris en charge dans un état grave ce vendredi midi à Elbeuf. Il a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen.



Vendredi 17 Juillet 2026 - 17:05


Le pont Guynemer d'où le quinquagénaire aurait chuté lourdement - Illustration Google Maps
Le pont Guynemer d'où le quinquagénaire aurait chuté lourdement - Illustration Google Maps
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 12 heures au niveau du pont Guynemer, à Elbeuf, après la chute en contrebas d’un homme d’une cinquantaine d’années.

À l’arrivée des secours, la victime ne se trouvait pas dans la Seine, mais sous le pont qui enjambe le fleuve, du côté de la voie de la Déclaration-universelle-des-droits-de-l’Homme.

Transporté sous escorte vers le CHU de Rouen

Grièvement blessé, l’homme a été médicalisé sur place avant d’être évacué sous escorte motorisée de la police vers le CHU de Rouen.

À ce stade, aucun décès n’a été confirmé. Les circonstances exactes de la chute restent à déterminer. A cet effet, une enquête a été ouverte par les services de police. 



Tags : Elbeuf, enquête, faits divers, police, pompiers, Seine-Maritime


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