Seine-Maritime : un homme grièvement blessé en chutant du pont Guynemer à Elbeuf

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 12 heures au niveau du pont Guynemer, à Elbeuf, après la chute en contrebas d’un homme d’une cinquantaine d’années.



À l’arrivée des secours, la victime ne se trouvait pas dans la Seine, mais sous le pont qui enjambe le fleuve, du côté de la voie de la Déclaration-universelle-des-droits-de-l’Homme.