Sécheresse en Seine-Maritime : premières restrictions d’eau dans le pays de Bray et la vallée de la Bresle

L’arrosage des jardins et espaces verts reste possible, mais uniquement en dehors de la tranche comprise entre 11 heures et 18 heures. - Illustration ©Pexels
Les zones « Bresle » et « Bray » viennent de franchir le seuil d’alerte sécheresse. Les faibles précipitations enregistrées depuis juin, combinées aux différentes vagues de chaleur, ont fortement dégradé la situation des rivières et asséché les sols.
Le débit des cours d’eau y est désormais qualifié d’« exceptionnellement sec », une situation qui ne se produit statistiquement que tous les dix à vingt ans. Les nappes phréatiques présentent également des niveaux modérément bas dans plusieurs secteurs de l’est de la Seine-Maritime.
Le débit des cours d’eau y est désormais qualifié d’« exceptionnellement sec », une situation qui ne se produit statistiquement que tous les dix à vingt ans. Les nappes phréatiques présentent également des niveaux modérément bas dans plusieurs secteurs de l’est de la Seine-Maritime.
Piscines, voitures et arrosage concernés
Dans les communes incluses dans ces deux zones, le remplissage des piscines privées est interdit. Le lavage des véhicules n’est plus autorisé en dehors des stations professionnelles équipées d’un système haute pression ou de recyclage de l’eau.
Le nettoyage des terrasses, façades, rues et trottoirs est également suspendu, sauf nécessité professionnelle ou liée à la salubrité publique. Les fontaines publiques fonctionnant en circuit ouvert et le remplissage des plans d’eau sont interdits.
L’arrosage des jardins et espaces verts reste possible, mais uniquement en dehors de la tranche comprise entre 11 heures et 18 heures. Les cultures ne peuvent plus être irriguées par aspersion pendant cette même période.
Les entreprises doivent, elles aussi, réduire leurs consommations. Les installations classées pour la protection de l’environnement doivent diminuer leur utilisation d’eau de 5 %, sauf dispositions particulières prévues dans leurs autorisations.
Les travaux dans les cours d’eau sont suspendus, sauf dérogation préalable. Les golfs ne peuvent plus arroser entre 8 heures et 20 heures et les pistes d’hippodromes entre 11 heures et 20 heures.
Le nettoyage des terrasses, façades, rues et trottoirs est également suspendu, sauf nécessité professionnelle ou liée à la salubrité publique. Les fontaines publiques fonctionnant en circuit ouvert et le remplissage des plans d’eau sont interdits.
L’arrosage des jardins et espaces verts reste possible, mais uniquement en dehors de la tranche comprise entre 11 heures et 18 heures. Les cultures ne peuvent plus être irriguées par aspersion pendant cette même période.
Les entreprises doivent, elles aussi, réduire leurs consommations. Les installations classées pour la protection de l’environnement doivent diminuer leur utilisation d’eau de 5 %, sauf dispositions particulières prévues dans leurs autorisations.
Les travaux dans les cours d’eau sont suspendus, sauf dérogation préalable. Les golfs ne peuvent plus arroser entre 8 heures et 20 heures et les pistes d’hippodromes entre 11 heures et 20 heures.
Une alerte renforcée possible
Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque l’eau utilisée provient d’une réserve d’eau de pluie ou d’un système de recyclage. La situation pourrait toutefois continuer à se dégrader et conduire au passage en alerte renforcée dans les prochaines semaines, prévient la préfecture.