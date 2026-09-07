Seine-Maritime : un feu de roseaux progresse près des gabions à Saint-Vigor-d’Ymonville

Un important dégagement de fumée a été signalé vers 14 h 53 à proximité des gabions, route de l’Estuaire, à Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime).



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de roseaux qui se propageait librement. Le front de flammes s’étendait alors sur une centaine de mètres.