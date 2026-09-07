 

Seine-Maritime : un feu de roseaux progresse près des gabions à Saint-Vigor-d’Ymonville


Un incendie mobilise 25 sapeurs-pompiers, ce lundi après-midi, dans une zone naturelle située route de l’Estuaire. Aucune victime n’est signalée.


Publié le Lundi 7 Septembre 2026 à 16:11


Le Sdis76 a engagé neuf engins et vingt-cinq sapeurs-pompiers - Illustration
Le Sdis76 a engagé neuf engins et vingt-cinq sapeurs-pompiers - Illustration
Un important dégagement de fumée a été signalé vers 14 h 53 à proximité des gabions, route de l’Estuaire, à Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime).

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de roseaux qui se propageait librement. Le front de flammes s’étendait alors sur une centaine de mètres.

Neuf engins mobilisés

Vingt-cinq sapeurs-pompiers et neuf engins ont été dépêchés sur les lieux. Des reconnaissances sont en cours cet après-midi afin d’évaluer précisément l’étendue du sinistre et les moyens nécessaires pour enrayer sa progression.

Aucune victime n’est à déplorer à ce stade. L’intervention est toujours en cours.
 



Tags : faits divers, incendie, pompiers, Saint-Vigor-d'Ymonville, Seine-Maritime

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