Seine-Maritime : un feu de roseaux progresse près des gabions à Saint-Vigor-d’Ymonville

Le Sdis76 a engagé neuf engins et vingt-cinq sapeurs-pompiers - Illustration
Un important dégagement de fumée a été signalé vers 14 h 53 à proximité des gabions, route de l’Estuaire, à Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime).
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de roseaux qui se propageait librement. Le front de flammes s’étendait alors sur une centaine de mètres.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de roseaux qui se propageait librement. Le front de flammes s’étendait alors sur une centaine de mètres.
Neuf engins mobilisés
Vingt-cinq sapeurs-pompiers et neuf engins ont été dépêchés sur les lieux. Des reconnaissances sont en cours cet après-midi afin d’évaluer précisément l’étendue du sinistre et les moyens nécessaires pour enrayer sa progression.
Aucune victime n’est à déplorer à ce stade. L’intervention est toujours en cours.
Aucune victime n’est à déplorer à ce stade. L’intervention est toujours en cours.
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