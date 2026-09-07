Le Havre : ivre au volant, il est contrôlé à 115 km/h sur un boulevard limité à 50

L'automobiliste en excès de vitesse et alcoolisé a été intercepté sur le boulevard de Leningrad, lors d'un contrôle de vitesse (- Illustration © Adobe Stock
Une Peugeot 308 a été contrôlée la dernière dernière vers 2 heures lors d’une opération de sécurité routière miose en place sur le boulevard de Leningrad, à l’angle de la rue Pierre-Semard, au Havre (Seine-Maritime). Le cinémomètre a enregistré une vitesse de 115 km/h, ramenée à 109 km/h, sur cet axe limité à 50 km/h.
Les policiers ont suivi le véhicule avant de l’intercepter au croisement avec le boulevard de Graville. Le conducteur, un homme de 47 ans domicilié à Gonfreville-l’Orcher, présentait les signes d’une « forte imprégnation alcoolique », relate une source policière.
Les policiers ont suivi le véhicule avant de l’intercepter au croisement avec le boulevard de Graville. Le conducteur, un homme de 47 ans domicilié à Gonfreville-l’Orcher, présentait les signes d’une « forte imprégnation alcoolique », relate une source policière.
Son permis hongrois était périmé
Incapable de souffler correctement dans l’éthylomètre, l’automobiliste a dû faire l’objet de prélèvements sanguins pratiqués par un médecin requis. Les analyses permettront de déterminer précisément son taux d’alcoolémie.
Lors de la fouille de sécurité, les policiers ont par ailleurs constaté que le conducteur détenait un permis de conduire hongrois périmé depuis le 6 juin 2026. Il a été placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ivresse manifeste, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et conduite sans permis.
La Peugeot 308, qui était régulièrement assurée, a été placée en fourrière administrative. L’enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire du commissariat du Havre, chargé de déterminer les suites pénales en lien avec le parquet.
Lors de la fouille de sécurité, les policiers ont par ailleurs constaté que le conducteur détenait un permis de conduire hongrois périmé depuis le 6 juin 2026. Il a été placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ivresse manifeste, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et conduite sans permis.
La Peugeot 308, qui était régulièrement assurée, a été placée en fourrière administrative. L’enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire du commissariat du Havre, chargé de déterminer les suites pénales en lien avec le parquet.
Dans la même rubrique