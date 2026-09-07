Le Havre : ivre au volant, il est contrôlé à 115 km/h sur un boulevard limité à 50

Un automobiliste de 47 ans a été placé en garde à vue après un grand excès de vitesse commis dans la nuit de dimanche à lundi au Havre. Son taux d’alcoolémie doit être déterminé par une analyse sanguine.

Publié le Lundi 7 Septembre 2026 à 13:21