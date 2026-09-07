Le Havre : surpris sur une terrasse, un jeune alcoolisé saute de six mètres pour échapper à la police

Signalé dans les parties communes d’un immeuble du Havre, un homme de 20 ans a tenté une fuite particulièrement risquée. Il s’en est sorti indemne.

Publié le Lundi 7 Septembre 2026 à 12:34