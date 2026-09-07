Le Havre : surpris sur une terrasse, un jeune alcoolisé saute de six mètres pour échapper à la police

Un comportement suspect a mobilisé deux équipages de la brigade anticriminalité en pleine nuit, samedi vers 3 h 40, rue Lemaistre, au Havre (Seine-Maritime). Un individu venait d’être signalé alors qu’il fouillait dans les parties communes d’un immeuble.
En arrivant sur place, les policiers ont aperçu un jeune homme accoudé à la barrière d’une terrasse située au premier étage. Celui-ci a d’abord affirmé habiter dans l’immeuble. Mais lorsque les fonctionnaires lui ont demandé de décliner son identité et de justifier sa présence, il a soudainement pris la fuite.
En arrivant sur place, les policiers ont aperçu un jeune homme accoudé à la barrière d’une terrasse située au premier étage. Celui-ci a d’abord affirmé habiter dans l’immeuble. Mais lorsque les fonctionnaires lui ont demandé de décliner son identité et de justifier sa présence, il a soudainement pris la fuite.
Pris au piège dans la cour voisine
Pour échapper aux policiers, le suspect s’est lancé dans une escalade avant de sauter d’une hauteur estimée à six mètres. Il a atterri dans la cour intérieure de l’immeuble voisin, sans être blessé, mais s’est retrouvé dans l’impossibilité d’en sortir.
Grâce au badge d’un résident du rez-de-chaussée, les policiers ont pu accéder à la cour et l’interpeller. Le jeune homme de 20 ans a reconnu avoir fortement consommé de l’alcool, sans pouvoir expliquer les raisons de son intrusion.
Conduit au commissariat, il présentait un taux de 0,99 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 2 grammes par litre de sang. Il a été placé en garde à vue et confié aux enquêteurs du groupe d’appui judiciaire du Havre. Les suites de la procédure n’étaient pas encore connues.
Grâce au badge d’un résident du rez-de-chaussée, les policiers ont pu accéder à la cour et l’interpeller. Le jeune homme de 20 ans a reconnu avoir fortement consommé de l’alcool, sans pouvoir expliquer les raisons de son intrusion.
Conduit au commissariat, il présentait un taux de 0,99 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 2 grammes par litre de sang. Il a été placé en garde à vue et confié aux enquêteurs du groupe d’appui judiciaire du Havre. Les suites de la procédure n’étaient pas encore connues.
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