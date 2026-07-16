Calvados : deux personnes isolées par la marée secourues grâce à un jet-ski

Un sapeur-pompier a volé au secours des deux personnes en difficulté sur un jet ski - illustration Pixabay
Deux personnes ont été surprises par la montée des eaux, mercredi 15 juillet en soirée, alors qu’elles se trouvaient sur la plage du Butin, près de Honfleur dans le Calvados. Voyant qu’elles risquaient de se retrouver isolées, un témoin a immédiatement contacté les secours.
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours du Calvados a transmis le signalement au CROSS Jobourg. L’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile, un canot des sapeurs-pompiers et une ambulance ont été engagés.
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours du Calvados a transmis le signalement au CROSS Jobourg. L’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile, un canot des sapeurs-pompiers et une ambulance ont été engagés.
Un pompier transporté sur le jet-ski d’un témoin
Pour permettre aux secours d’évaluer précisément la situation, le témoin est resté en contact avec le CROSS au moyen d’un appel vidéo sur WhatsApp. Un jet-ski présent sur place a également été réquisitionné comme moyen d’intervention.
Un pompier a ainsi pu rejoindre rapidement les deux personnes afin de les rassurer. Il les a ensuite prises à bord du jet-ski avant de les ramener saines et sauves sur la plage. L’intervention de l’hélicoptère Dragon 76 n’a finalement pas été nécessaire pour procéder à leur évacuation.
Un pompier a ainsi pu rejoindre rapidement les deux personnes afin de les rassurer. Il les a ensuite prises à bord du jet-ski avant de les ramener saines et sauves sur la plage. L’intervention de l’hélicoptère Dragon 76 n’a finalement pas été nécessaire pour procéder à leur évacuation.
Des coefficients de marée supérieurs à 90
Les coefficients de marée resteront supérieurs à 90 jusqu’au samedi 18 juillet inclus. Une période qui augmente fortement le risque d’isolement sur les plages, les bancs de sable et les zones de pêche à pied.
La préfecture maritime appelle les promeneurs, les pêcheurs à pied et les baigneurs à la plus grande prudence. La mer peut encercler une personne en quelques minutes, couper tout chemin de retour vers la côte ou l’emporter au large.
La préfecture maritime appelle les promeneurs, les pêcheurs à pied et les baigneurs à la plus grande prudence. La mer peut encercler une personne en quelques minutes, couper tout chemin de retour vers la côte ou l’emporter au large.