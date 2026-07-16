Calvados : deux personnes isolées par la marée secourues grâce à un jet-ski

Pour permettre aux secours d’évaluer précisément la situation, le témoin est resté en contact avec le CROSS au moyen d’un appel vidéo sur WhatsApp. Un jet-ski présent sur place a également été réquisitionné comme moyen d’intervention.



Un pompier a ainsi pu rejoindre rapidement les deux personnes afin de les rassurer. Il les a ensuite prises à bord du jet-ski avant de les ramener saines et sauves sur la plage. L’intervention de l’hélicoptère Dragon 76 n’a finalement pas été nécessaire pour procéder à leur évacuation.