Seine-Maritime : incendie dans une maison inoccupée à Gournay-en-Bray

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été engagés tôt ce mardi matin pour un incendie touchant une maison comprenant un étage avec combles, dans le secteur de la rue du Chat. À leur arrivée, les flammes avaient pris au premier étage avant de gagner la toiture. L’habitation était inoccupée, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..



Au total, seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec sept engins sur cette intervention. Des agents d’Enedis, de GRDF ainsi que des services municipaux étaient également présents sur les lieux.