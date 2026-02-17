Seine-Maritime : incendie dans une maison inoccupée à Gournay-en-Bray

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été engagés tôt ce mardi matin pour un incendie touchant une maison comprenant un étage avec combles, dans le secteur de la rue du Chat. À leur arrivée, les flammes avaient pris au premier étage avant de gagner la toiture. L’habitation était inoccupée, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..
Au total, seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec sept engins sur cette intervention. Des agents d’Enedis, de GRDF ainsi que des services municipaux étaient également présents sur les lieux.
Le feu circonscrit au moyen d'une lance
Les secours ont procédé à une reconnaissance complète des lieux avant d’attaquer le sinistre à l’aide d’une lance à incendie.
En milieu de matinée, le feu était éteint. Les opérations de déblai et de dégarnissage se poursuivaient afin d’éviter toute reprise.
Aucun blessé n’est à déplorer.
