Refus d’obtempérer, alcool et stupéfiants : au Havre, le conducteur cumule les délits

Le conducteur a été placé en dégrisement puis en garde à vue pour être entendu sur une série d'infractions délictuelles - Illustration
Les faits se déroulent dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h30, cours de la République, au Havre. En patrouille, des policiers repèrent une Toyota Aygo engagée à contresens sur une voie réservée au tramway. Les fonctionnaires activent immédiatement leurs avertisseurs sonores et lumineux pour procéder à un contrôle.
Le conducteur en infraction choisit de prendre la fuite en direction du tunnel Jenner. Face à ce refus d’obtempérer, les policiers décident de faire usage du dispositif « stop stick » qui permet la crevaison les pneus. Le véhicule est alors contraint de s'immobiliser un peu plus loin cours de la République.
Permis invalide, alcool et stupéfiants
L’automobiliste, âgé de 44 ans et domicilié au Havre, est interpellé. Les vérifications révèlent que son permis de conduire est invalide.
Lors du contrôle, les policiers découvrent également de la résine de cannabis en sa possession. Les dépistages confirment une consommation de stupéfiants, avec présence de THC et de cocaïne. Les tests d’alcoolémie établissent un taux de 0,87 mg/l d’air expiré, soit un taux délictuel.
Placé en garde à vue, l'homme devra répondre de refus d’obtempérer, conduite malgré permis invalide, conduite sous l’emprise de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. L’enquête se poursuit.
