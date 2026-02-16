Refus d’obtempérer, alcool et stupéfiants : au Havre, le conducteur cumule les délits

Les faits se déroulent dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h30, cours de la République, au Havre. En patrouille, des policiers repèrent une Toyota Aygo engagée à contresens sur une voie réservée au tramway. Les fonctionnaires activent immédiatement leurs avertisseurs sonores et lumineux pour procéder à un contrôle.



Le conducteur en infraction choisit de prendre la fuite en direction du tunnel Jenner. Face à ce refus d’obtempérer, les policiers décident de faire usage du dispositif « stop stick » qui permet la crevaison les pneus. Le véhicule est alors contraint de s'immobiliser un peu plus loin cours de la République.