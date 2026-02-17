Grandes marées en Normandie : vigilance maximale sur la façade maritime

Ces forts coefficients augmentent le marnage, c’est-à-dire l’écart entre la pleine mer et la basse mer. Résultat : un brassage d’eau plus important, des courants renforcés et une montée des eaux plus rapide. Les zones rocheuses, les bancs de sable et les secteurs à forts courants deviennent particulièrement exposés.



Cette période correspond également à une phase où les interventions de secours sont nombreuses. Les deux centres opérationnels régionaux de surveillance et de sauvetage, le CROSS Gris-Nez et le CROSS Jobourg, coordonnent les opérations d’assistance en mer sur cette façade maritime.



⸻



Conseils de prudence en période de grandes marées

• Se renseigner sur les horaires précis des marées avant toute sortie.

• Prévenir un proche de sa zone de pêche ou de promenade.

• Surveiller en permanence la montée des eaux.

• Ne pas s’engager seul sur l’estran.

• Composer le 196 (numéro d’urgence en mer) en cas de difficulté.



Le spectacle des grandes marées attire. Il impose aussi une vigilance constante.