Grandes marées en Normandie : vigilance maximale sur la façade maritime

Quelques minutes suffisent parfois pour se retrouver encerclé par la mer ou emporté par un courant plus puissant qu’anticipé - Illustration : I.C.
Les grandes marées reviennent avec des coefficients dépassant 100 sur l’ensemble de la façade maritime Manche – mer du Nord. Un phénomène spectaculaire, mais potentiellement dangereux, qui attire chaque année de nombreux promeneurs et adeptes de la pêche à pied sur l’estran.
Le préfet maritime invite l’ensemble des usagers à redoubler de vigilance. Baigneurs, pêcheurs à pied et simples marcheurs peuvent être surpris par la remontée rapide des eaux. Quelques minutes suffisent parfois pour se retrouver encerclé par la mer ou emporté par un courant plus puissant qu’anticipé.
Des courants plus forts et une mer plus dangereuse
Ces forts coefficients augmentent le marnage, c’est-à-dire l’écart entre la pleine mer et la basse mer. Résultat : un brassage d’eau plus important, des courants renforcés et une montée des eaux plus rapide. Les zones rocheuses, les bancs de sable et les secteurs à forts courants deviennent particulièrement exposés.
Cette période correspond également à une phase où les interventions de secours sont nombreuses. Les deux centres opérationnels régionaux de surveillance et de sauvetage, le CROSS Gris-Nez et le CROSS Jobourg, coordonnent les opérations d’assistance en mer sur cette façade maritime.
Conseils de prudence en période de grandes marées
• Se renseigner sur les horaires précis des marées avant toute sortie.
• Prévenir un proche de sa zone de pêche ou de promenade.
• Surveiller en permanence la montée des eaux.
• Ne pas s’engager seul sur l’estran.
• Composer le 196 (numéro d’urgence en mer) en cas de difficulté.
Le spectacle des grandes marées attire. Il impose aussi une vigilance constante.
