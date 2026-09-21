Seine-Maritime : ils voulaient siphonner les camions d'une entreprise de Gonfreville-l'Orcher

Cinq bidons vides et un morceau de tuyau d’arrosage : le matériel découvert au pied de la clôture a rapidement orienté les policiers. Vers 2 h 20, dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre 2026, une patrouille a surpris trois hommes en train d’escalader le portail de l’entreprise SARP Normandie, avenue Marcel-Le Mignot, à Gonfreville-l’Orcher.



Lors du contrôle, les policiers ont trouvé un couteau de cuisine et un tournevis sur l’un des suspects. Un deuxième détenait une clé de voiture. Âgés de 18, 19 et 27 ans, les trois hommes ont reconnu, selon une source policière, s’être introduits sur le site pour siphonner les réservoirs de camions.