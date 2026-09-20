 

Daubeuf-Serville : une voiture fait des tonneaux sur la D926, deux personnes hospitalisées


Deux personnes ont été transportées à l’hôpital après un accident survenu samedi après-midi à Daubeuf-Serville, en Seine-Maritime. Leur véhicule a fait des tonneaux.


Publié le Dimanche 20 Septembre 2026 à 17:25


L'accident a fait deux blessé qui ont été transportés vers uin hôpital du secteur - Illustration © Adobe Stock
L'accident a fait deux blessé qui ont été transportés vers uin hôpital du secteur - Illustration © Adobe Stock
Une voiture a fait des tonneaux sur la D926, à hauteur de Daubeuf-Serville, samedi 19 septembre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 16 h 57 pour cet accident impliquant un seul véhicule.

Les deux occupants étaient sortis de la voiture avant l’arrivée des secours. Après un bilan sur place, ils ont été transportés vers un centre hospitalier. Les secours n’ont pas précisé la gravité de leurs blessures.

Six sapeurs-pompiers sur place

Deux engins et six sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. La gendarmerie était également présente et a procédé aux constatations d'usage. Les circonstances de l’accident ne sont pas connues.



Tags : accident, Daubeuf-Serville, enquête, faits divers, gendarmerie, Seine-Maritime
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos