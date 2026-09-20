Daubeuf-Serville : une voiture fait des tonneaux sur la D926, deux personnes hospitalisées

L'accident a fait deux blessé qui ont été transportés vers uin hôpital du secteur - Illustration © Adobe Stock
Une voiture a fait des tonneaux sur la D926, à hauteur de Daubeuf-Serville, samedi 19 septembre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 16 h 57 pour cet accident impliquant un seul véhicule.
Les deux occupants étaient sortis de la voiture avant l’arrivée des secours. Après un bilan sur place, ils ont été transportés vers un centre hospitalier. Les secours n’ont pas précisé la gravité de leurs blessures.
Les deux occupants étaient sortis de la voiture avant l’arrivée des secours. Après un bilan sur place, ils ont été transportés vers un centre hospitalier. Les secours n’ont pas précisé la gravité de leurs blessures.
Six sapeurs-pompiers sur place
Deux engins et six sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. La gendarmerie était également présente et a procédé aux constatations d'usage. Les circonstances de l’accident ne sont pas connues.
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