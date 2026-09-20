Daubeuf-Serville : une voiture fait des tonneaux sur la D926, deux personnes hospitalisées

Une voiture a fait des tonneaux sur la D926, à hauteur de Daubeuf-Serville, samedi 19 septembre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 16 h 57 pour cet accident impliquant un seul véhicule.



Les deux occupants étaient sortis de la voiture avant l’arrivée des secours. Après un bilan sur place, ils ont été transportés vers un centre hospitalier. Les secours n’ont pas précisé la gravité de leurs blessures.