Eure : l’eau du robinet peut à nouveau être consommée à La Couture-Boussey

Les habitants peuvent de nouveau consommer l’eau du robinet. L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie annonce ce vendredi la levée des restrictions instaurées après des dysfonctionnements sur une partie du réseau d’eau potable de La Couture-Boussey.
Les résultats des prélèvements réalisés les 15 et 16 septembre 2026 par le laboratoire agréé LABEO, en différents points de distribution du secteur, « attestent du retour à la conformité de la qualité de l’eau distribuée », indique l’ARS.
Les résultats des prélèvements réalisés les 15 et 16 septembre 2026 par le laboratoire agréé LABEO, en différents points de distribution du secteur, « attestent du retour à la conformité de la qualité de l’eau distribuée », indique l’ARS.
Sept voies et résidences concernées
La restriction touchait environ 180 personnes, allée des Promenades, allée des Chênes, place des Quatre-Saisons, résidence Les Bouvreuils, rue de la Biche, rue de l’Écureuil et rue Renardière.
Ces habitants avaient été invités à ne pas utiliser l’eau du robinet pour boire, se laver les dents, faire la toilette des nourrissons ou préparer des aliments, des boissons chaudes et des glaçons. Ces usages sont désormais de nouveau autorisés.
Ces habitants avaient été invités à ne pas utiliser l’eau du robinet pour boire, se laver les dents, faire la toilette des nourrissons ou préparer des aliments, des boissons chaudes et des glaçons. Ces usages sont désormais de nouveau autorisés.
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