Eure : l’eau du robinet peut à nouveau être consommée à La Couture-Boussey

La restriction touchait environ 180 personnes, allée des Promenades, allée des Chênes, place des Quatre-Saisons, résidence Les Bouvreuils, rue de la Biche, rue de l’Écureuil et rue Renardière.



Ces habitants avaient été invités à ne pas utiliser l’eau du robinet pour boire, se laver les dents, faire la toilette des nourrissons ou préparer des aliments, des boissons chaudes et des glaçons. Ces usages sont désormais de nouveau autorisés.

