Seine-Maritime : dix mois de prison avec sursis pour un rodéo urbain à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

L'un des auteurs des rodéos à motocross a été identifié, interpellé et jugé : il a écopé d'une peine de prison avec sursis - Illustration © Adobe Stock
Les faits remontent au mois dernier. Plus peécisément, entre le 17 et le 20 juin. Trois individus circulant sur des motocross avaient été repérés lors de plusieurs rodéos avec des motocross à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Les faits, jugés suffisamment caractérisés, avaient conduit la cellule spécialisée de la circonscription de Rouen à ouvrir une enquête.
L’un des pilotes avait été formellement reconnu par les policiers municipaux. Le 15 juillet, ces derniers l’ont intercepté alors qu’il circulait à nouveau au guidon d’une motocross non homologuée. Un équipage de la police nationale est intervenu en renfort pour procéder à son interpellation.
L’un des pilotes avait été formellement reconnu par les policiers municipaux. Le 15 juillet, ces derniers l’ont intercepté alors qu’il circulait à nouveau au guidon d’une motocross non homologuée. Un équipage de la police nationale est intervenu en renfort pour procéder à son interpellation.
Des menaces contre un policier municipal
Le jeune homme a été placé en garde à vue pour le rodéo mais également pour des menaces proférées à l’encontre de l’agent municipal. Au cours de son audition, il a reconnu les faits.
Âgé de 21 ans, il a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis. La justice a également ordonné la destruction de son deux-roues.
Âgé de 21 ans, il a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis. La justice a également ordonné la destruction de son deux-roues.