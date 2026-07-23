Le Havre : reconnu sur les vidéos avec une trottinette volée, il est aussi soupçonné de plusieurs vols de vélos

Une trottinette électrique dérobée dans le hall d’un immeuble au Havre a rapidement été retrouvée. Identifié grâce aux images de vidéosurveillance, un suspect est également mis en cause dans plusieurs vols et tentatives de vol de vélos