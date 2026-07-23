Le Havre : reconnu sur les vidéos avec une trottinette volée, il est aussi soupçonné de plusieurs vols de vélos


Une trottinette électrique dérobée dans le hall d’un immeuble au Havre a rapidement été retrouvée. Identifié grâce aux images de vidéosurveillance, un suspect est également mis en cause dans plusieurs vols et tentatives de vol de vélos



Jeudi 23 Juillet 2026 - 11:26


Illustration © Adobe Stock
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Le vol a été commis entre le 15 juin et le 15 juillet dans le hall d’un immeuble du Havre. En exploitant les images de vidéosurveillance, les policiers ont formellement reconnu un homme circulant avec la trottinette électrique dérobée.

L’engin a été retrouvé le jour même. Le suspect, interpellé et placé en garde à vue le 21 juillet, a été entendu par les enquêteurs pour ce vol, mais également pour plusieurs faits commis dans le même secteur.

Des vélos également visés

Il est notamment soupçonné de sept tentatives de vol de vélos et du vol par effraction d’un vélo entreposé dans un garage.

Placé en garde à vue, l’homme âgé de 32 ans doit être déféré devant la justice dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).


Tags : enquête, Le Havre, police, Seine-Maritime, trottinette, vol


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