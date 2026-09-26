Seine-Maritime : deux blessés graves dans un accident entre deux voitures à Manéglise

Deux voitures ont été impliquées dans un accident de la circulation à Manéglise, dans la matinée de ce samedi, sur la D31. Les secours font état de quatre personnes concernées, dont deux grièvement blessées.
Un homme de 54 ans et une femme de 82 ans ont été pris en charge en urgence absolue. L’une de ces deux victimes a été héliportée vers un centre hospitalier du département.
Un homme de 54 ans et une femme de 82 ans ont été pris en charge en urgence absolue. L’une de ces deux victimes a été héliportée vers un centre hospitalier du département.
Vingt sapeurs-pompiers engagés
Un homme de 74 ans a également été pris en charge, en urgence relative. Une femme de 55 ans est recensée comme impliquée, sans blessure précisée dans le bilan communiqué par le Sdis76..
Vingt sapeurs-pompiers sont intervenus sur cet accident, dont les circonstances n’ont pas été précisées.
Vingt sapeurs-pompiers sont intervenus sur cet accident, dont les circonstances n’ont pas été précisées.