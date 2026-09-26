 

Seine-Maritime : deux blessés graves dans un accident entre deux voitures à Manéglise


Une collision a mobilisé vingt sapeurs-pompiers ce samedi 26 septembre en Seine-Maritime. L’une des victimes a été évacuée par hélicoptère.


Publié le Samedi 26 Septembre 2026 à 16:22


Les victimes ont été admises en urgence absolue dans le plus proche hôpital - illustration
Les victimes ont été admises en urgence absolue dans le plus proche hôpital - illustration
Deux voitures ont été impliquées dans un accident de la circulation à Manéglise, dans la matinée de ce samedi, sur la D31. Les secours font état de quatre personnes concernées, dont deux grièvement blessées.

Un homme de 54 ans et une femme de 82 ans ont été pris en charge en urgence absolue. L’une de ces deux victimes a été héliportée vers un centre hospitalier du département.

Vingt sapeurs-pompiers engagés

Un homme de 74 ans a également été pris en charge, en urgence relative. Une femme de 55 ans est recensée comme impliquée, sans blessure précisée dans le bilan communiqué par le Sdis76..

Vingt sapeurs-pompiers sont intervenus sur cet accident, dont les circonstances n’ont pas été précisées.


Tags : Manéglise, Seine-Maritime
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