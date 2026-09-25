Seine-Maritime : deux blessés dans une collision à Petit-Couronne, une victime désincarcérée

Les deux blessés ont été transportés par les sapeurs-pompiers vers le CHU de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Une collision entre deux voitures a mobilisé les secours ce vendredi 25 septembre à Petit-Couronne. Appelés juste après 10 heures seize sapeurs-pompiers sont intervenus rue du Madrillet, avec quatre engins. La police était également sur place.
Après avoir sécurisé les lieux et mis en place un balisage, les pompiers ont procédé à la désincarcération d’une victime dans l’un des véhicules. Les deux personnes impliquées ont été prises en charge.
Après avoir sécurisé les lieux et mis en place un balisage, les pompiers ont procédé à la désincarcération d’une victime dans l’un des véhicules. Les deux personnes impliquées ont été prises en charge.
Les deux blessés conduits au CHU
Selon le bilan communiqué par les secours, une femme de 61 ans se trouvait en urgence relative et un homme de 45 ans était légèrement blessé. Tous deux ont été transportés au CHU de Rouen.
Les circonstances de l’accident, qui font l'objet d'une enquête, n’ont pas été précisées.
Les circonstances de l’accident, qui font l'objet d'une enquête, n’ont pas été précisées.