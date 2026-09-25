Seine-Maritime : deux blessés dans une collision à Petit-Couronne, une victime désincarcérée

Une collision entre deux voitures a mobilisé les secours ce vendredi 25 septembre à Petit-Couronne. Appelés juste après 10 heures seize sapeurs-pompiers sont intervenus rue du Madrillet, avec quatre engins. La police était également sur place.



Après avoir sécurisé les lieux et mis en place un balisage, les pompiers ont procédé à la désincarcération d’une victime dans l’un des véhicules. Les deux personnes impliquées ont été prises en charge.