Barentin : deux blessés, dont un grave, dans un accident sur la D6015

Deux véhicules ont été impliqués dans un accident de la circulation sur la D6015 à Barentin (Seine-Maritime), ce vendredi 25 septembre. Quatorze sapeurs-pompiers, avec six engins, ont été envoyés sur place.
Un homme de 20 ans, légèrement blessé, a été transporté vers un centre hospitalier. Un second homme, âgé de 39 ans et gravement blessé, a dû être désincarcéré de son véhicule.
Un homme de 20 ans, légèrement blessé, a été transporté vers un centre hospitalier. Un second homme, âgé de 39 ans et gravement blessé, a dû être désincarcéré de son véhicule.
La circulation maintenue sur une voie
Au dernier point de situation, le blessé grave était en cours de bilan par l’équipe du SMUR, avant son transport vers un centre hospitalier.
L’intervention était toujours en cours vers 9h30. La circulation restait possible sur une voie de la D6015.
L’intervention était toujours en cours vers 9h30. La circulation restait possible sur une voie de la D6015.