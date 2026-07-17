Seine-Maritime : deux blessés dans une collision à Goderville, un hélicoptère dépêché sur place


Une femme de 31 ans et un jeune homme de 18 ans ont été légèrement blessés dans un accident impliquant deux voitures, ce vendredi après-midi à Goderville.



Vendredi 17 Juillet 2026 - 18:38


Les deux blessés ont été examinés sur place par les secours - Illustratioàn © Adobe Stock
Les deux blessés ont été examinés sur place par les secours - Illustratioàn © Adobe Stock
Deux véhicules légers sont entrés en collision ce vendredi juste avant 16h30 au carrefour des routes départementales 10 et 71, sur la commune de Goderville, en Seine-Maritime.

Les secours ont pris en charge deux personnes : une femme âgée de 31 ans et un homme de 18 ans. Tous deux ont été considérés comme légèrement blessés.

Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile, a été dépêché sur les lieux, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. L'enquête a été confiée à la gendarmerie.


Tags : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, Goderville, Seine-Maritime


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos