Seine-Maritime : deux blessés dans une collision à Goderville, un hélicoptère dépêché sur place

Deux véhicules légers sont entrés en collision ce vendredi juste avant 16h30 au carrefour des routes départementales 10 et 71, sur la commune de Goderville, en Seine-Maritime.
Les secours ont pris en charge deux personnes : une femme âgée de 31 ans et un homme de 18 ans. Tous deux ont été considérés comme légèrement blessés.
Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile, a été dépêché sur les lieux, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. L'enquête a été confiée à la gendarmerie.
Les secours ont pris en charge deux personnes : une femme âgée de 31 ans et un homme de 18 ans. Tous deux ont été considérés comme légèrement blessés.
Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile, a été dépêché sur les lieux, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. L'enquête a été confiée à la gendarmerie.