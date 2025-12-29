Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

L'accident s'est produit ce lundi après-midi peu après 17 heures au lieu-dit le Petit Tendos, Illustration
Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 17 heures au lieu-dit le Petit Tendos, sur la commune de Fontaine-le-Bourg, en Seine-Maritime, pour un choc entre deux voitures. À l’arrivée des secours, chaque véhicule comptait une victime à bord.
L’un des véhicules a dû être cisaillé afin de permettre l’extraction de sa conductrice, une femme de 20 ans, coincée dans l’habitacle. Elle a été dégagée par les secours puis médicalisée sur place. La seconde victime, un homme de 74 ans, se trouvait dans l’autre voiture.
Deux victimes en urgence relative
Selon le bilan provisoire communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), les deux personnes ont été prises en charge en état d’urgence relative.
Au total, 13 sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur l’intervention. La gendarmerie s’est également rendue sur place pour sécuriser la zone et procéder aux constatations d’usage.
