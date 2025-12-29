Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 17 heures au lieu-dit le Petit Tendos, sur la commune de Fontaine-le-Bourg, en Seine-Maritime, pour un choc entre deux voitures. À l’arrivée des secours, chaque véhicule comptait une victime à bord.



L’un des véhicules a dû être cisaillé afin de permettre l’extraction de sa conductrice, une femme de 20 ans, coincée dans l’habitacle. Elle a été dégagée par les secours puis médicalisée sur place. La seconde victime, un homme de 74 ans, se trouvait dans l’autre voiture.