Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg


Un accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s’est produit ce lundi en fin d’après-midi à Fontaine-le-Bourg. Deux personnes ont été blessées et prises en charge par les secours.



Lundi 29 Décembre 2025 - 18:12


L'accident s'est produit ce lundi après-midi peu après 17 heures au lieu-dit le Petit Tendos, Illustration
L'accident s'est produit ce lundi après-midi peu après 17 heures au lieu-dit le Petit Tendos, Illustration
Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 17 heures au lieu-dit le Petit Tendos, sur la commune de Fontaine-le-Bourg, en Seine-Maritime, pour un choc entre deux voitures. À l’arrivée des secours, chaque véhicule comptait une victime à bord.

L’un des véhicules a dû être cisaillé afin de permettre l’extraction de sa conductrice, une femme de 20 ans, coincée dans l’habitacle. Elle a été dégagée par les secours puis médicalisée sur place. La seconde victime, un homme de 74 ans, se trouvait dans l’autre voiture.

Deux victimes en urgence relative

Selon le bilan provisoire communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), les deux personnes ont été prises en charge en état d’urgence relative.

Au total, 13 sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur l’intervention. La gendarmerie s’est également rendue sur place pour sécuriser la zone et procéder aux constatations d’usage.





Mots clés : accident, enquête, faits divers, Fontaine-le-Bourg, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime





http://

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025

Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

29/12/2025

Incendie dans un garage à Ganzeville : vingt pompiers mobilisés, un homme incommodé par les fumées

29/12/2025

Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne

29/12/2025

Seine-Maritime : intercepté à Fécamp pour excès de vitesse, le conducteur était fortement alcoolisé

29/12/2025

Un conducteur interpellé à Rouen après un refus d’obtempérer : son permis était annulé

29/12/2025

Le plan grand froid déclenché dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

28/12/2025

Odeurs suspectes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

28/12/2025

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025

Rouen : le conducteur de 17 ans n'avait pas le permis et la voiture était volée

26/12/2025

Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

26/12/2025

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025

Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

25/12/2025

Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

25/12/2025

Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”

24/12/2025

Le Havre / Montivilliers : contrôlé à 146 km/h en agglomération, positif au cannabis et infractions en série

24/12/2025

Tirs de mortiers sur deux agents de Quevilly Habitat : un homme interpellé au Grand-Quevilly

24/12/2025
Afficher plus d'articles

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025 -

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025 -

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen