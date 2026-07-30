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Seine-Maritime : alcoolisé, il percute deux voitures en stationnement à Lillebonne


Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture mercredi soir, rue Gobert-Moulin. Son taux d’alcool dépassait le seuil délictuel.


Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 à 12:01



Lors du dépistage à l'éthylomètre, le conducteur avait 1,2 g d'alcool dans le sang - Illustration DR
Lors du dépistage à l'éthylomètre, le conducteur avait 1,2 g d'alcool dans le sang - Illustration DR
Un accident matériel s’est produit hier mercredi 29 juillet, vers 20 h 15, rue Gobert-Moulin à Lillebonne. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter deux voitures en stationnement.

Le conducteur, âgé de 54 ans, s’est présenté aux policiers à leur arrivée. Il a indiqué ne souffrir d’aucune blessure ni douleur.

Le dépistage d’alcoolémie s’est révélé positif. Le contrôle à l’éthylomètre a fait apparaître un taux de 0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus de 1,2 gramme par litre de sang.

Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été immobilisé.


Tags : accident, alcoolémie, enquête, faits divers, Lillebonne, police, Seine-Maritime

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