Trois migrants retrouvés morts dans une embarcation près de Dunkerque

Peu après 6 h 30, le drone embarqué à bord du Ridens a détecté trois personnes inanimées à l’intérieur du bateau. Des équipes du Service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais ont alors été engagées par le CROSS Gris-Nez.



Les trois victimes ont été transférées sur le Ridens, puis évacuées à bord de la vedette de sauvetage SNS 276. Débarquées au port de Dunkerque, elles ont été prises en charge par les secours.



Leur décès a été constaté par les médecins du Service mobile d’urgence et de réanimation. Un bilan complet des opérations de sauvetage doit être communiqué ultérieurement par la préfecture maritime.