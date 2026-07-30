Trois migrants retrouvés morts dans une embarcation près de Dunkerque

Trois personnes ont été déouvertes par les secours inconscientes à bord d'une embarcation -Illustration © Adobe Stock
Une opération de recherche et de sauvetage a été déclenchée dans la nuit de mercredi à jeudi après le signalement d’un départ d’embarcation de migrants dans le secteur de Dunkerque, indique ce matin la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Vers 6 heures, un « taxi-boat » a été repéré à proximité de la digue du Braek. Le Ridens, navire affrété pour les missions de recherche et de sauvetage, a été envoyé sur place afin de surveiller l’embarcation.
Vers 6 heures, un « taxi-boat » a été repéré à proximité de la digue du Braek. Le Ridens, navire affrété pour les missions de recherche et de sauvetage, a été envoyé sur place afin de surveiller l’embarcation.
Repérées par un drone
Peu après 6 h 30, le drone embarqué à bord du Ridens a détecté trois personnes inanimées à l’intérieur du bateau. Des équipes du Service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais ont alors été engagées par le CROSS Gris-Nez.
Les trois victimes ont été transférées sur le Ridens, puis évacuées à bord de la vedette de sauvetage SNS 276. Débarquées au port de Dunkerque, elles ont été prises en charge par les secours.
Leur décès a été constaté par les médecins du Service mobile d’urgence et de réanimation. Un bilan complet des opérations de sauvetage doit être communiqué ultérieurement par la préfecture maritime.
Les trois victimes ont été transférées sur le Ridens, puis évacuées à bord de la vedette de sauvetage SNS 276. Débarquées au port de Dunkerque, elles ont été prises en charge par les secours.
Leur décès a été constaté par les médecins du Service mobile d’urgence et de réanimation. Un bilan complet des opérations de sauvetage doit être communiqué ultérieurement par la préfecture maritime.