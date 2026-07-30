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Trois migrants retrouvés morts dans une embarcation près de Dunkerque


Trois personnes ont été découvertes inanimées, ce jeudi matin, à bord d’une embarcation signalée près de la digue du Braek, dans le secteur de Dunkerque. Leur décès a été constaté à terre.


Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 à 11:37



Trois personnes ont été déouvertes par les secours inconscientes à bord d'une embarcation -Illustration © Adobe Stock
Trois personnes ont été déouvertes par les secours inconscientes à bord d'une embarcation -Illustration © Adobe Stock
Une opération de recherche et de sauvetage a été déclenchée dans la nuit de mercredi à jeudi après le signalement d’un départ d’embarcation de migrants dans le secteur de Dunkerque, indique ce matin la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Vers 6 heures, un « taxi-boat » a été repéré à proximité de la digue du Braek. Le Ridens, navire affrété pour les missions de recherche et de sauvetage, a été envoyé sur place afin de surveiller l’embarcation.

Repérées par un drone

Peu après 6 h 30, le drone embarqué à bord du Ridens a détecté trois personnes inanimées à l’intérieur du bateau. Des équipes du Service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais ont alors été engagées par le CROSS Gris-Nez.

Les trois victimes ont été transférées sur le Ridens, puis évacuées à bord de la vedette de sauvetage SNS 276. Débarquées au port de Dunkerque, elles ont été prises en charge par les secours.

Leur décès a été constaté par les médecins du Service mobile d’urgence et de réanimation. Un bilan complet des opérations de sauvetage doit être communiqué ultérieurement par la préfecture maritime.



Tags : enquête, faits divers, migrants, Pas-de-Calais, pompiers, Préfecture maritime

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