Seine-Maritime. Violent incendie à Forges-les-Eaux : trois habitations détruites, un pompier blessé

Légende : Un sapeurs-pompier a été blessé lors des opérations d'extinction. Il a dû être évacué aux urgences du CHU de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Un important dispositif de secours a été déployé rue de la République, à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), après un départ de feu signalé vers 4 h 48, ce samedi. À leur arrivée au numéro 25, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un violent incendie dans un appartement au premier étage d'un bâtiment abritant des commerces.
Les flammes se sont rapidement propagées à deux établissements recevant du public mitoyens. Au total, trois habitations ont été complètement détruites et près de 600 m² ont été ravagés par le feu. Pour venir à bout du sinistre et empêcher sa propagation aux bâtiments voisins, 71 sapeurs-pompiers et 22 engins ont été mobilisés. Quatre lances ont été nécessaires pour éteindre l'incendie.
Les flammes se sont rapidement propagées à deux établissements recevant du public mitoyens. Au total, trois habitations ont été complètement détruites et près de 600 m² ont été ravagés par le feu. Pour venir à bout du sinistre et empêcher sa propagation aux bâtiments voisins, 71 sapeurs-pompiers et 22 engins ont été mobilisés. Quatre lances ont été nécessaires pour éteindre l'incendie.
Un pompier blessé, cinq personnes relogées
Deux personnes ont été intoxiquées par les fumées, mais leur état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital après un bilan réalisé avec le SAMU. Un sapeur-pompier a également été légèrement blessé au cours de l'intervention. Il a été transporté médicalisé aux urgences du CHU de Rouen.
Le sinistre a également d'importantes conséquences matérielles et sociales. Cinq personnes ont dû trouver refuge auprès de leurs familles et six autres se retrouvent en situation de chômage technique.
Par ailleurs, entre 70 et 80 abonnés sont privés d'électricité dans le secteur. Le rétablissement du courant pourrait prendre entre 24 et 48 heures.
Les services de l'électricité et du gaz ont été mobilisés sur place. Les secours recommandent à la population d'éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations.
Les circonstances à l'origine de cet incendie restent à déterminer.
Le sinistre a également d'importantes conséquences matérielles et sociales. Cinq personnes ont dû trouver refuge auprès de leurs familles et six autres se retrouvent en situation de chômage technique.
Par ailleurs, entre 70 et 80 abonnés sont privés d'électricité dans le secteur. Le rétablissement du courant pourrait prendre entre 24 et 48 heures.
Les services de l'électricité et du gaz ont été mobilisés sur place. Les secours recommandent à la population d'éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations.
Les circonstances à l'origine de cet incendie restent à déterminer.