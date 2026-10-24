Seine-Maritime. Violent incendie à Forges-les-Eaux : trois habitations détruites, un pompier blessé

Deux personnes ont été intoxiquées par les fumées, mais leur état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital après un bilan réalisé avec le SAMU. Un sapeur-pompier a également été légèrement blessé au cours de l'intervention. Il a été transporté médicalisé aux urgences du CHU de Rouen.



Le sinistre a également d'importantes conséquences matérielles et sociales. Cinq personnes ont dû trouver refuge auprès de leurs familles et six autres se retrouvent en situation de chômage technique.



Par ailleurs, entre 70 et 80 abonnés sont privés d'électricité dans le secteur. Le rétablissement du courant pourrait prendre entre 24 et 48 heures.



Les services de l'électricité et du gaz ont été mobilisés sur place. Les secours recommandent à la population d'éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations.



Les circonstances à l'origine de cet incendie restent à déterminer.