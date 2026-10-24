Manifestations à Rouen et au Havre : trois interpellations ce matin et un important dispositif policier déployé

La préfecture de Seine-Maritime annonce un renforcement des contrôles et des patrouilles ce samedi 24 octobre, alors que plusieurs rassemblements sont prévus à Rouen et au Havre. Trois personnes ont déjà été interpellées dans la matinée.

Publié le Samedi 24 Octobre 2026 à 13:47