Manifestations à Rouen et au Havre : trois interpellations ce matin et un important dispositif policier déployé

Les forces de l’ordre sont mobilisées en nombre depuis ce samedi matin à Rouen et au Havre. Face aux appels à manifester, la préfecture de Seine-Maritime a déployé un dispositif de sécurité renforcé pour prévenir de nouveaux débordements et protéger les habitants comme les commerçants.
Des patrouilles supplémentaires sillonnent les centres-villes, tandis que des contrôles sont effectués aux abords des gares et sur les principaux axes de circulation. Les policiers recherchent notamment les objets susceptibles d’être utilisés pour commettre des violences. Trois interpellations ont déjà été réalisées dans la matinée, sans que les circonstances soient précisées.
Des patrouilles supplémentaires sillonnent les centres-villes, tandis que des contrôles sont effectués aux abords des gares et sur les principaux axes de circulation. Les policiers recherchent notamment les objets susceptibles d’être utilisés pour commettre des violences. Trois interpellations ont déjà été réalisées dans la matinée, sans que les circonstances soient précisées.
Manifestations interdites de 9 heures à 20 heures
Le préfet rappelle que les arrêtés interdisant les manifestations dans certains périmètres des centres-villes de Rouen et du Havre restent en vigueur ce samedi de 9 heures à 20 heures.
Ces restrictions ont été décidées pour éviter la répétition des violences, dégradations et pillages constatés lors des précédentes mobilisations.
Un rassemblement déclaré est notamment annoncé à 14 heures, au départ de la place Joffre. La préfecture appelle les participants à respecter les interdictions et à manifester dans le calme, tout en assurant que les forces de l’ordre resteront particulièrement vigilantes tout au long de la journée
Ces restrictions ont été décidées pour éviter la répétition des violences, dégradations et pillages constatés lors des précédentes mobilisations.
Un rassemblement déclaré est notamment annoncé à 14 heures, au départ de la place Joffre. La préfecture appelle les participants à respecter les interdictions et à manifester dans le calme, tout en assurant que les forces de l’ordre resteront particulièrement vigilantes tout au long de la journée
#FakeNews Des images circulent actuellement faisant état de tensions observées en Normandie et plus particulièrement à Rouen ce samedi 24 octobre. Ces informations sont fausses ! Les images utilisées ont été tournées samedi 17 octobre à Rouen. Elles montrent des affrontements violents entre deux groupes antagonistes issus de la "Marche des normands" et de la "Contre-marche des normands". Ces deux manifestations avaient été interdites par le préfet. #SoyezVigilants Face aux images et informations diffusées sur les réseaux sociaux, gardez un regard critique: vérifiez leur origine, leur date et leur contexte avant de les partager.— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) October 24, 2026