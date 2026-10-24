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Tags : manifestation, Seine-Maritime


Manifestations à Rouen et au Havre : trois interpellations ce matin et un important dispositif policier déployé


La préfecture de Seine-Maritime annonce un renforcement des contrôles et des patrouilles ce samedi 24 octobre, alors que plusieurs rassemblements sont prévus à Rouen et au Havre. Trois personnes ont déjà été interpellées dans la matinée.


Publié le Samedi 24 Octobre 2026 à 13:47



Les forces de l’ordre sont mobilisées en nombre depuis ce samedi matin à Rouen et au Havre. Face aux appels à manifester, la préfecture de Seine-Maritime a déployé un dispositif de sécurité renforcé pour prévenir de nouveaux débordements et protéger les habitants comme les commerçants.

Des patrouilles supplémentaires sillonnent les centres-villes, tandis que des contrôles sont effectués aux abords des gares et sur les principaux axes de circulation. Les policiers recherchent notamment les objets susceptibles d’être utilisés pour commettre des violences. Trois interpellations ont déjà été réalisées dans la matinée, sans que les circonstances soient précisées.

​Manifestations interdites de 9 heures à 20 heures

Le préfet rappelle que les arrêtés interdisant les manifestations dans certains périmètres des centres-villes de Rouen et du Havre restent en vigueur ce samedi de 9 heures à 20 heures.

Ces restrictions ont été décidées pour éviter la répétition des violences, dégradations et pillages constatés lors des précédentes mobilisations.

Un rassemblement déclaré est notamment annoncé à 14 heures, au départ de la place Joffre. La préfecture appelle les participants à respecter les interdictions et à manifester dans le calme, tout en assurant que les forces de l’ordre resteront particulièrement vigilantes tout au long de la journée


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