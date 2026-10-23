Manifestations dans l’Eure : le préfet interdit les rassemblements dans deux zones commerciales et renforce la sécurité

Légende : L'arrêté du préfet interdit tout rassemblement et manifestation dans l'enceinte du Village des marques McArthurGlen de Douains, situé entre Pacy-sur-Eure et Vernon.
Le préfet de l’Eure, Xavier Delarue, ne veut prendre aucun risque. Alors que de nouvelles manifestations sont annoncées ce samedi 24 octobre, les autorités redoutent des violences et des dégradations, dans un contexte de tensions observées lors des précédents rassemblements à l’échelle nationale. Deux manifestations ont, pour l'heure, été officiellement déclarées dans le département, à Évreux et à Vernon.
Pour anticiper d’éventuels incidents, le représentant de l’État a réuni les forces de sécurité, les responsables des principales villes de l’Eure ainsi que les représentants du monde économique et des commerçants. Objectif : protéger les personnes, les bâtiments publics et les commerces, sans entraver le droit de manifester pacifiquement.
Pour anticiper d’éventuels incidents, le représentant de l’État a réuni les forces de sécurité, les responsables des principales villes de l’Eure ainsi que les représentants du monde économique et des commerçants. Objectif : protéger les personnes, les bâtiments publics et les commerces, sans entraver le droit de manifester pacifiquement.
Deux zones commerciales interdites aux manifestations
Trois arrêtés préfectoraux ont été pris. Les deux premiers interdisent les manifestations les samedi 24 et dimanche 25 octobre dans deux secteurs commerciaux sensibles : les zones commerciales d’Évreux-Guichainville et le Village des marques McArthurGlen de Douains, situé entre Pacy-sur-Eure et Vernon.
Le troisième arrêté concerne douze communes : Bernay, Brionne, Douains, Évreux, Gisors, Guichainville, Les Andelys, Louviers, Pont-Audemer, Val-de-Reuil, Verneuil d’Avre et d’Iton et Vernon.
Du samedi 24 octobre à 6 heures au lundi 26 octobre à 6 heures, il interdit notamment le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, de carburants et de produits chimiques, corrosifs, inflammables ou explosifs. La vente de carburant au détail hors réservoir des véhicules est également concernée, ainsi que les engins pyrotechniques de toutes catégories.
Le troisième arrêté concerne douze communes : Bernay, Brionne, Douains, Évreux, Gisors, Guichainville, Les Andelys, Louviers, Pont-Audemer, Val-de-Reuil, Verneuil d’Avre et d’Iton et Vernon.
Du samedi 24 octobre à 6 heures au lundi 26 octobre à 6 heures, il interdit notamment le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, de carburants et de produits chimiques, corrosifs, inflammables ou explosifs. La vente de carburant au détail hors réservoir des véhicules est également concernée, ainsi que les engins pyrotechniques de toutes catégories.
Policiers, gendarmes et policiers municipaux mobilisés
Les forces de l’ordre seront déployées dans les différentes villes où des rassemblements pourraient avoir lieu. La préfecture annonce un dispositif destiné à permettre des interventions rapides et proportionnées en cas de violences ou de dégradations.
Les polices municipales seront également sollicitées, sous l’autorité des maires, pour assurer notamment la surveillance des bâtiments publics et compléter le dispositif de sécurité.
Les organisateurs sont invités à déclarer leurs manifestations suffisamment tôt afin de permettre la sécurisation des cortèges.
Les polices municipales seront également sollicitées, sous l’autorité des maires, pour assurer notamment la surveillance des bâtiments publics et compléter le dispositif de sécurité.
Les organisateurs sont invités à déclarer leurs manifestations suffisamment tôt afin de permettre la sécurisation des cortèges.
Des consignes particulières aux commerçants
La préfecture demande également aux commerçants et aux administrations de prendre leurs précautions avant cette journée de mobilisation.
Les centres commerciaux sont invités à renforcer leurs dispositifs de sécurité. Pour les commerces considérés comme particulièrement exposés, notamment les bijouteries, magasins de téléphonie, d'équipements multimédias, d'articles de sport, les armureries, les épiceries vendant de l'alcool et les bureaux de tabac, il est recommandé de limiter les stocks en magasin et de neutraliser les vitrines.
Les commerçants doivent également veiller à retirer ou ranger les équipements extérieurs susceptibles d’être utilisés lors de débordements. Les administrations sont invitées à sécuriser leurs accès, leurs véhicules et leurs matériels sensibles.
Les chantiers font aussi l’objet de recommandations particulières afin d’éviter que des matériaux ou des engins puissent être détournés de leur usage.
Les centres commerciaux sont invités à renforcer leurs dispositifs de sécurité. Pour les commerces considérés comme particulièrement exposés, notamment les bijouteries, magasins de téléphonie, d'équipements multimédias, d'articles de sport, les armureries, les épiceries vendant de l'alcool et les bureaux de tabac, il est recommandé de limiter les stocks en magasin et de neutraliser les vitrines.
Les commerçants doivent également veiller à retirer ou ranger les équipements extérieurs susceptibles d’être utilisés lors de débordements. Les administrations sont invitées à sécuriser leurs accès, leurs véhicules et leurs matériels sensibles.
Les chantiers font aussi l’objet de recommandations particulières afin d’éviter que des matériaux ou des engins puissent être détournés de leur usage.
Le préfet appelle à la responsabilité
Tout en affirmant vouloir garantir la liberté d’expression et le droit de manifester, Xavier Delarue, dans son rôle de représentant de l'Etat, prévient qu’aucune violence ne sera tolérée. Les forces de l’ordre pourront intervenir pour prévenir les troubles, rétablir l’ordre public et interpeller les auteurs d’éventuelles infractions.
La préfecture appelle enfin les organisateurs, les manifestants et l’ensemble des acteurs locaux à la responsabilité pour que cette journée du samedi 24 octobre se déroule sans incident.
La préfecture appelle enfin les organisateurs, les manifestants et l’ensemble des acteurs locaux à la responsabilité pour que cette journée du samedi 24 octobre se déroule sans incident.
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