Manifestations dans l’Eure : le préfet interdit les rassemblements dans deux zones commerciales et renforce la sécurité

Nouvelle journée de mobilisation demain samedi 24 octobre. La préfecture de l’Eure redoute des débordements. Trois arrêtés ont été pris pour interdire les rassemblements dans certaines zones commerciale et les forces de l’ordre seront mobilisées

Publié le Vendredi 23 Octobre 2026 à 12:47