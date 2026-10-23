 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Normandie, SNCF, Tempête Austen


Tempête Austen : plus de 400 agents mobilisés pour rétablir la circulation des trains en Normandie


Après le passage de la tempête Austen, la SNCF inspecte et répare les voies endommagées en Normandie. Une reprise progressive du trafic est espérée ce samedi après-midi


Publié le Vendredi 23 Octobre 2026 à 20:29


Tempête Austen : plus de 400 agents mobilisés pour rétablir la circulation des trains en Normandie
Légende : la reprise progressive du trafic est programmée pour ce samedi après-midi, selon la SNCF - illustration infonormandie 

La circulation ferroviaire reste fortement perturbée en Normandie ce samedi 24 octobre, au lendemain du passage de la tempête Austen. Des dégâts ont été constatés sur le réseau, nécessitant des vérifications et des travaux avant toute reprise.

Selon SNCF Nomad Train, les trains de reconnaissance poursuivent leurs inspections pour contrôler l’état des voies. Plus de 400 agents de SNCF Voyageurs et SNCF Réseau sont mobilisés pour permettre un retour du trafic en toute sécurité.
 

Reprise progressive du trafic ce samedi

Une reprise progressive reste envisagée ce samedi après-midi, sous réserve des résultats des vérifications et des réparations nécessaires.

Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train avant tout déplacement. Les conditions d’échange et de remboursement sont assouplies pour les trains supprimés, les demandes devant être effectuées avant le départ prévu, auprès du canal d’achat, précise le site Nomad SNCF


Vous pouvez réagir à cet article
Tempête Austen : trois blessés dans l’Eure et la Seine-Maritime, des restrictions levées sur les routes
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…
Les autres infos