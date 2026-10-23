Tempête Austen : plus de 400 agents mobilisés pour rétablir la circulation des trains en Normandie

Après le passage de la tempête Austen, la SNCF inspecte et répare les voies endommagées en Normandie. Une reprise progressive du trafic est espérée ce samedi après-midi

Publié le Vendredi 23 Octobre 2026 à 20:29