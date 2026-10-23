Tempête Austen : trois blessés dans l’Eure et la Seine-Maritime, des restrictions levées sur les routes

Légende : Illustration © infonormandie
Arbres et branches tombés, câbles électriques arrachés, accidents et ponts fermés : la tempête Austen a perturbé la journée dans l’Eure et la Seine-Maritime. Les bilans provisoires communiqués par les secours font état de trois blessés légers dans les deux départements.
En Seine-Maritime, les sapeurs-pompiers avaient réalisé 98 interventions à 14 h 45, depuis 1 heure du matin, contre 52 à 11 h 45. Principalement mobilisés pour des chutes d’arbres et des fils électriques endommagés, ils sont également intervenus pour quelques inondations mineures. Une personne a été légèrement blessée.
En Seine-Maritime, les sapeurs-pompiers avaient réalisé 98 interventions à 14 h 45, depuis 1 heure du matin, contre 52 à 11 h 45. Principalement mobilisés pour des chutes d’arbres et des fils électriques endommagés, ils sont également intervenus pour quelques inondations mineures. Une personne a été légèrement blessée.
Dans l’Eure, 530 appels et 348 pompiers mobilisés
a mobilisation s’est poursuivie jusqu’en soirée dans l’Eure. Selon le bilan du SDIS 27 arrêté à 20 heures, 348 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, soit 58 % de plus que l’effectif habituel. Le centre de traitement de l’alerte a reçu 530 appels, un peu plus du double de la normale.
Entre 7 heures et 20 heures, les pompiers ont réalisé 44 interventions liées à la tempête, principalement pour des chutes d’arbres et de câbles. Les équipes des routes du Département sont, de leur côté, intervenues à 55 reprises.
Les secours ont également assuré 92 interventions relevant de leur activité courante, soit 30 % de plus qu’habituellement. Au total, les sapeurs-pompiers ont donc effectué 136 interventions sur cette période, toutes missions confondues.
Dans la matinée, un accident de la circulation avait fait deux blessés légers à Saint-Pierre-de-Bosguérard. Un autre accident, impliquant un véhicule seul, avait été signalé sur l’A13 à hauteur de Beuzeville, dans le sens Caen–Paris.
Sur le plan météorologique, l’Eure est repassée en vigilance jaune, indique le SDIS 27 dans son point de 20 heures. Un retour au vert était envisagé à partir de 23 heures, selon les prévisions de Météo-France rapportées par les secours.
Entre 7 heures et 20 heures, les pompiers ont réalisé 44 interventions liées à la tempête, principalement pour des chutes d’arbres et de câbles. Les équipes des routes du Département sont, de leur côté, intervenues à 55 reprises.
Les secours ont également assuré 92 interventions relevant de leur activité courante, soit 30 % de plus qu’habituellement. Au total, les sapeurs-pompiers ont donc effectué 136 interventions sur cette période, toutes missions confondues.
Dans la matinée, un accident de la circulation avait fait deux blessés légers à Saint-Pierre-de-Bosguérard. Un autre accident, impliquant un véhicule seul, avait été signalé sur l’A13 à hauteur de Beuzeville, dans le sens Caen–Paris.
Sur le plan météorologique, l’Eure est repassée en vigilance jaune, indique le SDIS 27 dans son point de 20 heures. Un retour au vert était envisagé à partir de 23 heures, selon les prévisions de Météo-France rapportées par les secours.
Le pont de Brotonne partiellement rouvert
Les franchissements de la Seine ont été fortement perturbés. Les ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que le viaduc du Grand Canal, ont été fermés à tous les véhicules dans les deux sens à partir de 10 heures.
Dans un point diffusé en fin d’après-midi, la préfecture a annoncé la réouverture du pont de Brotonne aux seuls véhicules légers. Au moment de cette communication, les ponts de Tancarville et de Normandie restaient fermés. La réouverture totale des trois ouvrages demeurait conditionnée à l’évolution de la météo.
La préfecture a également annoncé la levée, à compter de 18 heures, des restrictions de circulation mises en place en Seine-Maritime pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.
Dans un point diffusé en fin d’après-midi, la préfecture a annoncé la réouverture du pont de Brotonne aux seuls véhicules légers. Au moment de cette communication, les ponts de Tancarville et de Normandie restaient fermés. La réouverture totale des trois ouvrages demeurait conditionnée à l’évolution de la météo.
La préfecture a également annoncé la levée, à compter de 18 heures, des restrictions de circulation mises en place en Seine-Maritime pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.
Des obstacles peuvent subsister après la tempête
Les automobilistes sont invités à rester prudents et à adapter leur vitesse, y compris après le passage de la tempête : des débris et des obstacles peuvent encore encombrer les chaussées.
Les autorités rappellent également de rester à distance des arbres fragilisés et des lignes électriques, et de ne jamais toucher un câble tombé au sol.
Bilan provisoire fondé sur les points du SDIS 27 à 14 heures et 16 heures, du SDIS 76 à 14 h 45 et sur les informations de circulation communiquées par la préfecture en fin d’après-midi.
Les autorités rappellent également de rester à distance des arbres fragilisés et des lignes électriques, et de ne jamais toucher un câble tombé au sol.
Bilan provisoire fondé sur les points du SDIS 27 à 14 heures et 16 heures, du SDIS 76 à 14 h 45 et sur les informations de circulation communiquées par la préfecture en fin d’après-midi.
🚚#TempêteAusten | Les restrictions de circulation mises en place en #SeineMaritime pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes seront levées à partir de 18h ce jour. 🌉Ponts : la circulation est rouverte aux véhicules légers uniquement sur le pont de Brotonne. A ce stade, les ponts de Tancarville et de Normandie restent fermés à la circulation. La réouverture totale des trois ouvrages se fera en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. Une situation actualisée sera communiquée tant que de besoin. 👉Tous les automobilistes sont invités à rester prudents sur les routes et à adapter leur vitesse, à la fois pendant la tempête et après celle-ci en raison des éventuels débris et obstacles engendrés.— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) October 23, 2026