Tempête Austen : trois blessés dans l’Eure et la Seine-Maritime, des restrictions levées sur les routes

a mobilisation s’est poursuivie jusqu’en soirée dans l’Eure. Selon le bilan du SDIS 27 arrêté à 20 heures, 348 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, soit 58 % de plus que l’effectif habituel. Le centre de traitement de l’alerte a reçu 530 appels, un peu plus du double de la normale.



Entre 7 heures et 20 heures, les pompiers ont réalisé 44 interventions liées à la tempête, principalement pour des chutes d’arbres et de câbles. Les équipes des routes du Département sont, de leur côté, intervenues à 55 reprises.



Les secours ont également assuré 92 interventions relevant de leur activité courante, soit 30 % de plus qu’habituellement. Au total, les sapeurs-pompiers ont donc effectué 136 interventions sur cette période, toutes missions confondues.



Dans la matinée, un accident de la circulation avait fait deux blessés légers à Saint-Pierre-de-Bosguérard. Un autre accident, impliquant un véhicule seul, avait été signalé sur l’A13 à hauteur de Beuzeville, dans le sens Caen–Paris.



Sur le plan météorologique, l’Eure est repassée en vigilance jaune, indique le SDIS 27 dans son point de 20 heures. Un retour au vert était envisagé à partir de 23 heures, selon les prévisions de Météo-France rapportées par les secours.