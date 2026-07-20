Explosion et incendie : un mobil-home détruit à Ferrières-en-Bray en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre au moyen de deux lances à incendie. Une personne impliquée a été examinée par l’équipe médicale des pompiers, mais son état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.



Les dégâts provoqués sur le bâtiment voisin ont cependant rendu nécessaire le relogement de ses occupants.



L’intervention a mobilisé 26 sapeurs-pompiers et sept engins.