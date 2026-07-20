Explosion et incendie : un mobil-home détruit à Ferrières-en-Bray en Seine-Maritime


Une personne a été examinée sur place, dimanche en fin de journée. Le feu s’est propagé à un bâtiment voisin, obligeant ses occupants à être relogés.



Lundi 20 Juillet 2026 - 11:38


Une bouteille de gaz avait explosé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Illustration ©Adobe Stock
Une bouteille de gaz avait explosé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Illustration ©Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré dimanche en fin de journée dans un mobil-home installé route de Gerberoy, à Ferrières-en-Bray, en Seine-Maritime.

Avant l’arrivée des secours, une bouteille de gaz a explosé. Les flammes ont également commencé à se propager à un bâtiment voisin d’environ 15 m².

Deux lances à incendie en action

Les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre au moyen de deux lances à incendie. Une personne impliquée a été examinée par l’équipe médicale des pompiers, mais son état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.

Les dégâts provoqués sur le bâtiment voisin ont cependant rendu nécessaire le relogement de ses occupants.

L’intervention a mobilisé 26 sapeurs-pompiers et sept engins.



Tags : enquête, explosion, faits divers, Ferrières-en-Bray, gendarmerie, incendie, pompiers, Seine-Maritime


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