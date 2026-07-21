Saint-Germain-en-Laye : poignardé au bras après une altercation dans un bus

Le suspect est revenu sur les lieux alors que les secours et les forces de l’ordre étaient encore présents. Cet homme de 37 ans, domicilié à Aubervilliers et déjà connu des services de police, a été immédiatement interpellé.



Lors de son contrôle, les policiers ont découvert dans son sac un couteau portant des traces de sang. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées avec arme.



