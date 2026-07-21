Saint-Germain-en-Laye : poignardé au bras après une altercation dans un bus

Une altercation survenue dans un bus aurait dégénéré peu après 1 h 40, à Saint-Germain-en-Laye. À la descente du véhicule, rue Saint-Léger, un homme alcoolisé âgé de 41 ans aurait reçu un coup de couteau au bras de la part d’un autre passager.
Les policiers ont constaté que le quadragénaire présentait une plaie traversante. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital afin d’y subir une intervention chirurgicale.
Les policiers ont constaté que le quadragénaire présentait une plaie traversante. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital afin d’y subir une intervention chirurgicale.
Le couteau retrouvé dans son sac
Le suspect est revenu sur les lieux alors que les secours et les forces de l’ordre étaient encore présents. Cet homme de 37 ans, domicilié à Aubervilliers et déjà connu des services de police, a été immédiatement interpellé.
Lors de son contrôle, les policiers ont découvert dans son sac un couteau portant des traces de sang. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées avec arme.
Lors de son contrôle, les policiers ont découvert dans son sac un couteau portant des traces de sang. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées avec arme.
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