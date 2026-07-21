Saint-Germain-en-Laye : poignardé au bras après une altercation dans un bus


Un homme de 41 ans a été grièvement blessé à l’arme blanche dans la nuit de lundi à mardi, rue Saint-Léger. Le suspect, revenu sur les lieux, a été interpellé.



Mardi 21 Juillet 2026 - 09:53


Un couteau tache de sang a été retrouvé dans le sac du suspect - illustration Pixabay
Un couteau tache de sang a été retrouvé dans le sac du suspect - illustration Pixabay
Une altercation survenue dans un bus aurait dégénéré peu après 1 h 40, à Saint-Germain-en-Laye. À la descente du véhicule, rue Saint-Léger, un homme alcoolisé âgé de 41 ans aurait reçu un coup de couteau au bras de la part d’un autre passager.

Les policiers ont constaté que le quadragénaire présentait une plaie traversante. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital afin d’y subir une intervention chirurgicale.

Le couteau retrouvé dans son sac

Le suspect est revenu sur les lieux alors que les secours et les forces de l’ordre étaient encore présents. Cet homme de 37 ans, domicilié à Aubervilliers et déjà connu des services de police, a été immédiatement interpellé.

Lors de son contrôle, les policiers ont découvert dans son sac un couteau portant des traces de sang. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées avec arme.

 


Tags : enquête, faits divers, police, Saint-Germain en Laye, Yvelines


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