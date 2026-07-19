Seine-Maritime : une femme de 68 ans tuée par un utilitaire pendant une course cycliste

Une femme de 68 ans a perdu la vie après avoir été percutée par un véhicule utilitaire, ce dimanche 19 juillet, vers 14 heures, sur la D50 à Heugleville-sur-Scie, près de Dieppe. L’accident est survenu pendant le challenge cycliste Terroir-de-Caux.
Selon Les Informations dieppoises, la victime participait à l’organisation de la course et se trouvait à un carrefour de la route de Bennetot. Elle portait une chasuble jaune. Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime la présente, pour sa part, comme une spectatrice de l’épreuve.
Selon Les Informations dieppoises, la victime participait à l’organisation de la course et se trouvait à un carrefour de la route de Bennetot. Elle portait une chasuble jaune. Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime la présente, pour sa part, comme une spectatrice de l’épreuve.
La victime était en arrêt cardiaque
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la sexagénaire était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont tenté de la réanimer, mais son décès a finalement été constaté sur place par le médecin du Smur.
L’utilitaire impliqué avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours. La course cycliste avait déjà été interrompue. Le corps de la victime a été laissé à la disposition de la gendarmerie, chargée des constatations et de l’enquête.
Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés, selon Les Informations dieppoises. Un suspect aurait été interpellé, d’après le député Robert Le Bourgeois, cité par nos confrères. Les investigations devront préciser les circonstances de l’accident et le rôle exact de la victime lors de l’épreuve.
L’utilitaire impliqué avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours. La course cycliste avait déjà été interrompue. Le corps de la victime a été laissé à la disposition de la gendarmerie, chargée des constatations et de l’enquête.
Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés, selon Les Informations dieppoises. Un suspect aurait été interpellé, d’après le député Robert Le Bourgeois, cité par nos confrères. Les investigations devront préciser les circonstances de l’accident et le rôle exact de la victime lors de l’épreuve.