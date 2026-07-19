A14 : des fermetures jour et nuit entre Paris et Orgeval pendant quatre semaines

Un important chantier va perturber la circulation sur l’A14 au cœur de l’été. Sanef prévoit de refaire huit kilomètres de chaussée dans chaque sens, sur la portion comprise entre les échangeurs A14-A86 et A13-A14.
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases, avec des fermetures maintenues 24 heures sur 24. Des itinéraires de déviation seront mis en place sur le réseau secondaire.
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases, avec des fermetures maintenues 24 heures sur 24. Des itinéraires de déviation seront mis en place sur le réseau secondaire.
D’abord dans le sens Paris-Rouen
Du 20 au 24 juillet, puis du 27 au 31 juillet, l’A14 sera fermée dans le sens Paris vers Rouen.
La bretelle de Chambourcy, diffuseur n°6a, permettant de rejoindre l’A13 en direction de Rouen sera également neutralisée. À Poissy, la bretelle du diffuseur n°7 sera fermée uniquement dans la nuit du 21 au 22 juillet, entre 20 heures et 6 heures.
Dans l’autre sens, l’autoroute sera fermée du 3 au 8 août, puis du 10 au 14 août, entre Rouen et Paris. Les accès à l’A14 vers Paris seront alors coupés depuis Chambourcy, Poissy-RD30 et la RD113.
La bretelle de Chambourcy, diffuseur n°6a, permettant de rejoindre l’A13 en direction de Rouen sera également neutralisée. À Poissy, la bretelle du diffuseur n°7 sera fermée uniquement dans la nuit du 21 au 22 juillet, entre 20 heures et 6 heures.
Dans l’autre sens, l’autoroute sera fermée du 3 au 8 août, puis du 10 au 14 août, entre Rouen et Paris. Les accès à l’A14 vers Paris seront alors coupés depuis Chambourcy, Poissy-RD30 et la RD113.
Un investissement de 2,5 millions d’euros
Le chantier représente un investissement de plus de 2,5 millions d’euros hors taxes. En moyenne, 70 personnes seront mobilisées, avec 14 000 tonnes d’enrobés utilisées et quatre centimètres de chaussée retirés avant la pose du nouveau revêtement. Les dates peuvent évoluer en fonction des conditions techniques ou météorologiques.
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