A14 : des fermetures jour et nuit entre Paris et Orgeval pendant quatre semaines

Du 20 au 24 juillet, puis du 27 au 31 juillet, l’A14 sera fermée dans le sens Paris vers Rouen.



La bretelle de Chambourcy, diffuseur n°6a, permettant de rejoindre l’A13 en direction de Rouen sera également neutralisée. À Poissy, la bretelle du diffuseur n°7 sera fermée uniquement dans la nuit du 21 au 22 juillet, entre 20 heures et 6 heures.



Dans l’autre sens, l’autoroute sera fermée du 3 au 8 août, puis du 10 au 14 août, entre Rouen et Paris. Les accès à l’A14 vers Paris seront alors coupés depuis Chambourcy, Poissy-RD30 et la RD113.