 

Seine-Maritime : 34 deux-roues saisis cet été vont être détruits ce mardi au Havre


Quads, motos, scooters et trottinettes saisis par la police passeront à la destruction ce mardi 8 septembre. Une opération qui accompagne la lutte contre les rodéos urbains, les refus d’obtempérer et les trafics.


Publié le Lundi 7 Septembre 2026 à 20:17


Régulièrement, des opérations de destruction d'engins (motocross, quad...) sont organisées en Seine-Maritime - Photo extraite d'une vidéo DIPN76
Régulièrement, des opérations de destruction d'engins (motocross, quad...) sont organisées en Seine-Maritime - Photo extraite d'une vidéo DIPN76
Trente-quatre véhicules saisis au cours de l’été au Havre seront détruits mardi matin. Le lot comprend six quads, six motos, huit scooters et quatorze trottinettes. Trois autres deux-roues avaient déjà subi le même sort en début d’année.

Ces véhicules ont principalement été saisis dans des affaires de vols en bande organisée, qui représentent 36 % des cas, ainsi que lors de rodéos urbains et de refus d’obtempérer, à hauteur de 26 %. D’autres proviennent de dossiers de recel ou de perquisitions menées dans le cadre d’enquêtes pour trafic de stupéfiants, détaille la préfecture de Seine-Mariitme. .

Déjà 84 procédures depuis le début de l’année

Cette opération sera également l’occasion pour la Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime de dresser le bilan de sa cellule spécialisée dans la lutte contre les rodéos urbains.

Depuis le début de l’année 2026, les policiers ont engagé 84 procédures : 33 concernent des rodéos urbains et 51 des refus d’obtempérer. Au total, 114 personnes ont été mises en cause et 28 placées en garde à vue.

Le nombre de véhicules détruits connaît ainsi une nette augmentation. Sur l’ensemble de l’année 2025, la police nationale de Seine-Maritime avait procédé à la destruction de 13 engins. L’opération de ce mardi est prévue dans la matinée.

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Tags : faits divers, Le Havre, Seine-Maritime

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