Seine-Maritime : 34 deux-roues saisis cet été vont être détruits ce mardi au Havre

Cette opération sera également l’occasion pour la Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime de dresser le bilan de sa cellule spécialisée dans la lutte contre les rodéos urbains.



Depuis le début de l’année 2026, les policiers ont engagé 84 procédures : 33 concernent des rodéos urbains et 51 des refus d’obtempérer. Au total, 114 personnes ont été mises en cause et 28 placées en garde à vue.



Le nombre de véhicules détruits connaît ainsi une nette augmentation. Sur l’ensemble de l’année 2025, la police nationale de Seine-Maritime avait procédé à la destruction de 13 engins. L’opération de ce mardi est prévue dans la matinée.