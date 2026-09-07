Seine-Maritime : 34 deux-roues saisis cet été vont être détruits ce mardi au Havre

Régulièrement, des opérations de destruction d'engins (motocross, quad...) sont organisées en Seine-Maritime - Photo extraite d'une vidéo DIPN76
Trente-quatre véhicules saisis au cours de l’été au Havre seront détruits mardi matin. Le lot comprend six quads, six motos, huit scooters et quatorze trottinettes. Trois autres deux-roues avaient déjà subi le même sort en début d’année.
Ces véhicules ont principalement été saisis dans des affaires de vols en bande organisée, qui représentent 36 % des cas, ainsi que lors de rodéos urbains et de refus d’obtempérer, à hauteur de 26 %. D’autres proviennent de dossiers de recel ou de perquisitions menées dans le cadre d’enquêtes pour trafic de stupéfiants, détaille la préfecture de Seine-Mariitme. .
Ces véhicules ont principalement été saisis dans des affaires de vols en bande organisée, qui représentent 36 % des cas, ainsi que lors de rodéos urbains et de refus d’obtempérer, à hauteur de 26 %. D’autres proviennent de dossiers de recel ou de perquisitions menées dans le cadre d’enquêtes pour trafic de stupéfiants, détaille la préfecture de Seine-Mariitme. .
Déjà 84 procédures depuis le début de l’année
Cette opération sera également l’occasion pour la Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime de dresser le bilan de sa cellule spécialisée dans la lutte contre les rodéos urbains.
Depuis le début de l’année 2026, les policiers ont engagé 84 procédures : 33 concernent des rodéos urbains et 51 des refus d’obtempérer. Au total, 114 personnes ont été mises en cause et 28 placées en garde à vue.
Le nombre de véhicules détruits connaît ainsi une nette augmentation. Sur l’ensemble de l’année 2025, la police nationale de Seine-Maritime avait procédé à la destruction de 13 engins. L’opération de ce mardi est prévue dans la matinée.
Depuis le début de l’année 2026, les policiers ont engagé 84 procédures : 33 concernent des rodéos urbains et 51 des refus d’obtempérer. Au total, 114 personnes ont été mises en cause et 28 placées en garde à vue.
Le nombre de véhicules détruits connaît ainsi une nette augmentation. Sur l’ensemble de l’année 2025, la police nationale de Seine-Maritime avait procédé à la destruction de 13 engins. L’opération de ce mardi est prévue dans la matinée.
🔍 Le saviez-vous ? En 2025, près de 30 000 opérations contre les rodéos urbains ont été menées par la police nationale, conduisant à 4 635 interpellations et 2 910 véhicules saisis.
❌ Dans la plupart des cas, les engins saisis sont détruits sur décision de justice et/ou… pic.twitter.com/2HK7Lo35EX
— Police nationale (@PoliceNationale) March 15, 2026