Seine-Maritime : 13 génisses piégées dans un tunnel sauvées par les pompiers

Une intervention peu commune a mobilisé les sapeurs-pompiers à Saint-Eustache-la-Forêt, en Seine-Maritime. Treize génisses étaient coincées à l’intérieur d’un tunnel long d’environ 100 mètres, sans possibilité de ressortir par l’autre extrémité.



En raison de la configuration des lieux, les secours ont engagé des équipes spécialisées. Des travaux de terrassement et de percement ont été nécessaires pour créer une issue et atteindre les animaux.