Seine-Maritime : 13 génisses piégées dans un tunnel sauvées par les pompiers

Les treize génisses ont finalement pu être extraites du tunnel. par les sapeurs-pompiers - Illustration © Pixabay
Une intervention peu commune a mobilisé les sapeurs-pompiers à Saint-Eustache-la-Forêt, en Seine-Maritime. Treize génisses étaient coincées à l’intérieur d’un tunnel long d’environ 100 mètres, sans possibilité de ressortir par l’autre extrémité.
En raison de la configuration des lieux, les secours ont engagé des équipes spécialisées. Des travaux de terrassement et de percement ont été nécessaires pour créer une issue et atteindre les animaux.
En raison de la configuration des lieux, les secours ont engagé des équipes spécialisées. Des travaux de terrassement et de percement ont été nécessaires pour créer une issue et atteindre les animaux.
Une opération réalisée avec des équipes spécialisées
Les treize génisses ont finalement pu être extraites du tunnel. Elles sont toutes sorties saines et sauves.
L’intervention a nécessité la mobilisation de 34 sapeurs-pompiers et de 17 engins.
L’intervention a nécessité la mobilisation de 34 sapeurs-pompiers et de 17 engins.