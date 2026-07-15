Seine-Maritime : 13 génisses piégées dans un tunnel sauvées par les pompiers


Treize génisses se sont retrouvées bloquées ce mercredi dans un tunnel d’une centaine de mètres se terminant en cul-de-sacà Saint-Eustache-la-Forêt. Une importante opération de sauvetage a permis de les sortir indemnes.



Mercredi 15 Juillet 2026 - 19:40


Les treize génisses ont finalement pu être extraites du tunnel. par les sapeurs-pompiers - Illustration © Pixabay
Les treize génisses ont finalement pu être extraites du tunnel. par les sapeurs-pompiers - Illustration © Pixabay
Une intervention peu commune a mobilisé les sapeurs-pompiers à Saint-Eustache-la-Forêt, en Seine-Maritime. Treize génisses étaient coincées à l’intérieur d’un tunnel long d’environ 100 mètres, sans possibilité de ressortir par l’autre extrémité.

En raison de  la configuration des lieux, les secours ont engagé des équipes spécialisées. Des travaux de terrassement et de percement ont été nécessaires pour créer une issue et atteindre les animaux.

Une opération réalisée avec des équipes spécialisées

Les treize génisses ont finalement pu être extraites du tunnel. Elles sont toutes sorties saines et sauves.

L’intervention a nécessité la mobilisation de 34 sapeurs-pompiers et de 17 engins.



Tags : faits divers, génisses, pompiers, Sainte-Eustache-la-foret, sauvetagge, Seine-Maritime


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos