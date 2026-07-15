Rouen : un blessé et une soixantaine de pompiers mobilisés dans l’incendie rue des Faulx

L’incendie s’est déclaré vers 21 h 21 dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble de trois niveaux, rue des Faulx, à Rouen. Une importante fumée se dégageait du logement à l’arrivée des premiers secours.
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Le dispositif a rapidement été renforcé. Au plus fort de l’intervention, une soixantaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés et cinq lances avaient été déployées, dont deux depuis des moyens aériens.
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Une surveillance maintenue toute la nuit
Le feu a été déclaré éteint à 2 h 40, dans la nuit de mardi à mercredi. Une surveillance des lieux était toutefois toujours assurée à 6 h 30 afin d’écarter tout risque de reprise.
Une personne légèrement blessée a été prise en charge et transportée au CHU de Rouen. Un périmètre de sécurité a également été installé autour de l’immeuble.
L’intervention est toujours en cours ce mercredi matin, selon le dernier bilan communiqué par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime vers 6 h 45.
Quant à l’origine du départ de feu, il est pour l’heure inconnu.
Une personne légèrement blessée a été prise en charge et transportée au CHU de Rouen. Un périmètre de sécurité a également été installé autour de l’immeuble.
L’intervention est toujours en cours ce mercredi matin, selon le dernier bilan communiqué par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime vers 6 h 45.
Quant à l’origine du départ de feu, il est pour l’heure inconnu.