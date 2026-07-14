Rouen : un feu d’appartement mobilise 24 sapeurs-pompiers rue des Faulx


Un incendie s’est déclaré ce mardi soir dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble du centre de Rouen. Aucune victime n’est à déplorer.



Mardi 14 Juillet 2026 - 22:07


Rouen : un feu d’appartement mobilise 24 sapeurs-pompiers rue des Faulx
Une importante fumée s’échappait d’un appartement de la rue des Faulx lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus, un peu avant 21 h 30.

Le feu avait pris au deuxième étage d’un immeuble d’habitation comptant trois étages. Deux lances ont été déployées pour maîtriser le sinistre.

Pas de blessé

Au total, 24 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été mobilisés. La police et les services d’Enedis étaient également présents sur place.

Aucune victime n’a été recensée. Les secours ont demandé aux automobilistes et aux riverains d’éviter le secteur pendant l’intervention.


Tags : enquête, faits divers, incendie, pompiers, Rouen, Seine-Maritime


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