Rouen : un feu d’appartement mobilise 24 sapeurs-pompiers rue des Faulx

Une importante fumée s’échappait d’un appartement de la rue des Faulx lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus, un peu avant 21 h 30.
Le feu avait pris au deuxième étage d’un immeuble d’habitation comptant trois étages. Deux lances ont été déployées pour maîtriser le sinistre.
Le feu avait pris au deuxième étage d’un immeuble d’habitation comptant trois étages. Deux lances ont été déployées pour maîtriser le sinistre.
Pas de blessé
Au total, 24 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été mobilisés. La police et les services d’Enedis étaient également présents sur place.
Aucune victime n’a été recensée. Les secours ont demandé aux automobilistes et aux riverains d’éviter le secteur pendant l’intervention.
Aucune victime n’a été recensée. Les secours ont demandé aux automobilistes et aux riverains d’éviter le secteur pendant l’intervention.