Littoral normand : un mort et treize personnes secourues en quelques heures

La fin d’après-midi a été particulièrement chargée pour les secours sur le littoral normand, dimanche 12 juillet. Le CROSS Jobourg, les sapeurs-pompiers du Calvados et de Seine-Maritime ainsi que les sauveteurs de la SNSM ont été engagés sur cinq opérations distinctes.
Le bilan fait état d’un décès, d’une personne transportée en urgence absolue par hélicoptère et de deux autres baigneurs évacués vers un établissement hospitalier. Les autres personnes ont pu être secourues et prises en charge à terre.
Le bilan fait état d’un décès, d’une personne transportée en urgence absolue par hélicoptère et de deux autres baigneurs évacués vers un établissement hospitalier. Les autres personnes ont pu être secourues et prises en charge à terre.
Quatre baigneurs emportés au large de Benerville
Au large de la plage de Benerville-sur-Mer une station située entre Deauville et Villers-sur-Mer, plusieurs baigneurs ne parvenaient plus à regagner le rivage après avoir été emportés par le courant. Un canot léger du SDIS 14, une ambulance et une équipe médicale ont été dépêchés sur place.
Quatre personnes ont été ramenées sur la plage. L’une d’elles, en urgence absolue, a été hélitreuillée par Dragon 76 vers le centre hospitalier universitaire de Caen.
À Villers-sur-Mer, un baigneur a été retrouvé inanimé sur le rivage. Malgré l’intervention des secours, son décès a été constaté par un médecin du SMUR.
Deux autres baigneurs ont été secourus à Houlgate et pris en charge par les sapeurs-pompiers. À Trouville-sur-Mer, cinq personnes ont été sorties de l’eau. Deux d’entre elles ont été évacuées en urgence vers un service hospitalier.
Quatre personnes ont été ramenées sur la plage. L’une d’elles, en urgence absolue, a été hélitreuillée par Dragon 76 vers le centre hospitalier universitaire de Caen.
À Villers-sur-Mer, un baigneur a été retrouvé inanimé sur le rivage. Malgré l’intervention des secours, son décès a été constaté par un médecin du SMUR.
Deux autres baigneurs ont été secourus à Houlgate et pris en charge par les sapeurs-pompiers. À Trouville-sur-Mer, cinq personnes ont été sorties de l’eau. Deux d’entre elles ont été évacuées en urgence vers un service hospitalier.
Deux pratiquants de paddle secourus à Sainte-Adresse
En Seine-Maritime, deux pratiquants de paddle se sont retrouvés dans l’incapacité de rejoindre la côte au large de Sainte-Adresse. Le CROSS Jobourg a engagé le semi-rigide L’Éclat, de la station SNSM du Havre.
Les deux personnes ont été récupérées saines et sauves puis ramenées à quai dans le port du Havre. L’hélicoptère Dragon 76, plusieurs embarcations de la SNSM et du SDIS ainsi que des ambulances ont participé aux différentes opérations.
Les deux personnes ont été récupérées saines et sauves puis ramenées à quai dans le port du Havre. L’hélicoptère Dragon 76, plusieurs embarcations de la SNSM et du SDIS ainsi que des ambulances ont participé aux différentes opérations.