Littoral normand : un mort et treize personnes secourues en quelques heures

Au large de la plage de Benerville-sur-Mer une station située entre Deauville et Villers-sur-Mer, plusieurs baigneurs ne parvenaient plus à regagner le rivage après avoir été emportés par le courant. Un canot léger du SDIS 14, une ambulance et une équipe médicale ont été dépêchés sur place.



Quatre personnes ont été ramenées sur la plage. L’une d’elles, en urgence absolue, a été hélitreuillée par Dragon 76 vers le centre hospitalier universitaire de Caen.



À Villers-sur-Mer, un baigneur a été retrouvé inanimé sur le rivage. Malgré l’intervention des secours, son décès a été constaté par un médecin du SMUR.



Deux autres baigneurs ont été secourus à Houlgate et pris en charge par les sapeurs-pompiers. À Trouville-sur-Mer, cinq personnes ont été sorties de l’eau. Deux d’entre elles ont été évacuées en urgence vers un service hospitalier.