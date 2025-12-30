Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

Feux d’artifice et alcool dans le viseur

Protoxyde d’azote et carburants interdits

Ce qu’il faut retenir

La vente et la cession de nombreux artifices sont interdites dans tout le département jusqu’au jeudi 1er janvier 2026 inclus. Sont notamment concernés les pétards à mèche, pétards aériens, fusées, batteries, chandelles romaines ou encore les pétards à composition flash.Autre mesure forte : la consommation d’alcool sur la voie publique et les terrains publics est interdite du mercredi 31 décembre à 18h jusqu’au jeudi 1er janvier à 10h.La préfecture cible aussi les usages à risque. La vente, la cession et toute mise à disposition de protoxyde d’azote sont interdites du mardi 30 décembre à 18h au jeudi 1er janvier à 6h.Seule exception : les professionnels justifiant d’un usage régulier pourront s’en procurer entre 8h et 20h, sur présentation de documents valides.Enfin, l’achat de carburants, produits inflammables ou explosifs en contenant transportable est interdit aux particuliers jusqu’au 1er janvier inclus, hors bouteilles de gaz à usage domestique.---------------------🚫 Artifices interdits jusqu’au 1er janvier inclus🍺 Alcool interdit sur la voie publique du 31 décembre 18h au 1er janvier 10h🎈 Protoxyde d’azote interdit sauf usage professionnel encadré⛽ Carburants et produits inflammables interdits à l’achat pour les particuliers.---------------------