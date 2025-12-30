Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

La vente et la cession de nombreux artifices sont interdites dans tout le département jusqu’au jeudi 1er janvier 2026 inclus. Illustration Adobe Stock
Dans un contexte traditionnellement marqué par une hausse des incidents, la préfecture de l'Eure a pris une série d’arrêtés visant à protéger les personnes et les biens sur l’ensemble du département. Les forces de l’ordre seront mobilisées jusqu’au 1er janvier pour assurer le bon déroulement des festivités.
- Feux d’artifice et alcool dans le viseur
Autre mesure forte : la consommation d’alcool sur la voie publique et les terrains publics est interdite du mercredi 31 décembre à 18h jusqu’au jeudi 1er janvier à 10h.
- Protoxyde d’azote et carburants interdits
Seule exception : les professionnels justifiant d’un usage régulier pourront s’en procurer entre 8h et 20h, sur présentation de documents valides.
Enfin, l’achat de carburants, produits inflammables ou explosifs en contenant transportable est interdit aux particuliers jusqu’au 1er janvier inclus, hors bouteilles de gaz à usage domestique.
Ce qu’il faut retenir
🚫 Artifices interdits jusqu’au 1er janvier inclus
🍺 Alcool interdit sur la voie publique du 31 décembre 18h au 1er janvier 10h
🎈 Protoxyde d’azote interdit sauf usage professionnel encadré
⛽ Carburants et produits inflammables interdits à l’achat pour les particuliers.
