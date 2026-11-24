Sécheresse, inondations : 27 communes reconnues en état de catastrophe naturelle dans l’Eure et la Seine-Maritime

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L’arrêté publié au Journal officiel concerne 16 communes de l’Eure et 11 de Seine-Maritime. Dans 26 d’entre elles, la reconnaissance porte sur des mouvements de terrain liés à la sécheresse.

Publié le Mardi 24 Novembre 2026 à 07:33 Mis à jour : 24/11 - 08:07