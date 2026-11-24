Du Havre à Pont-Audemer, en passant par Barentin et Guichainville, 28 communes bénéficient d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’arrêté interministériel du 13 novembre 2026, publié le 21 novembre au Journal officiel, précise pour chacune le phénomène et la période retenus.
Les mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols motivent 26 décisions. Concernant Le Bosc du Theil, dans l’Eure, il s’agit d’un mouvement de terrain survenu le 11 mars 2026.
Les mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols motivent 26 décisions. Concernant Le Bosc du Theil, dans l’Eure, il s’agit d’un mouvement de terrain survenu le 11 mars 2026.
Les communes concernées par la sécheresse
Dans l’Eure, la reconnaissance couvre l’année 2026 à Bosroumois, Charleval, La Couture-Boussey, Douains, Guichainville, Heubécourt-Haricourt, Marcilly-la-Campagne, Mesnil-en-Ouche, Pont-Audemer, Portes, Puchay, Saint-Étienne-sous-Bailleul, Saint-Pierre-de-Bailleul et Saint-Pierre-des-Fleurs. À Saint-Ouen-du-Tilleul, l’arrêté retient l’année 2025.
En Seine-Maritime, les onze communes sont reconnues pour l’année 2026. Il s’agit de Barentin, Bois-Guillaume, Brémontier-Merval, Déville-lès-Rouen, Le Havre, Hénouville, Mesnil-Panneville, Montigny, Mont-Saint-Aignan, Nesle-Hodeng et Saint-Saire.
À SAVOIR
La reconnaissance peut permettre aux sinistrés de faire jouer la garantie catastrophe naturelle de leur assurance pour les dommages directement causés par le phénomène retenu, selon les conditions de leur contrat.
En Seine-Maritime, les onze communes sont reconnues pour l’année 2026. Il s’agit de Barentin, Bois-Guillaume, Brémontier-Merval, Déville-lès-Rouen, Le Havre, Hénouville, Mesnil-Panneville, Montigny, Mont-Saint-Aignan, Nesle-Hodeng et Saint-Saire.
À SAVOIR
La reconnaissance peut permettre aux sinistrés de faire jouer la garantie catastrophe naturelle de leur assurance pour les dommages directement causés par le phénomène retenu, selon les conditions de leur contrat.