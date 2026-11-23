Décors enneigés, illuminations féeriques, ambiances traditionnelles ou créations plus insolites : les vitrines des commerces du centre-ville d’Évreux (Eure) seront à l’honneur à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Plusieurs dizaines de commerçants participent à ce concours organisé par la municipalité. Ils seront facilement reconnaissables grâce à un macaron apposé sur leur devanture. Aux visiteurs de départager les participants au gré de leurs promenades et de leurs achats de Noël.
Plusieurs dizaines de commerçants participent à ce concours organisé par la municipalité. Ils seront facilement reconnaissables grâce à un macaron apposé sur leur devanture. Aux visiteurs de départager les participants au gré de leurs promenades et de leurs achats de Noël.
Trois vitrines à choisir
Pour participer, il suffira d’inscrire le nom de ses trois commerces préférés sur un bulletin de vote, disponible chez les commerçants participants, mais également à l’hôtel de ville, à l’Espace Saint-Louis (15, rue Saint-Louis) et au Comptoir des loisirs (11, rue de la Harpe).
Quatre récompenses seront décernées : la Vitrine d’or, la Vitrine d’argent et la Vitrine de bronze, attribuées selon les suffrages du public, ainsi que le Prix du jury.
Quatre récompenses seront décernées : la Vitrine d’or, la Vitrine d’argent et la Vitrine de bronze, attribuées selon les suffrages du public, ainsi que le Prix du jury.
Des cadeaux à gagner
Les votants ne seront pas oubliés. Un tirage au sort organisé à partir du 23 décembre permettra aux participants de remporter de nombreux lots offerts par les commerçants.
La remise officielle des prix se déroulera le mardi 5 janvier 2027, à partir de 9 heures, au London Pub, rue Borville-Dupuis.
La liste des commerces participants est disponible sur le site de la Ville : evreux.fr
La remise officielle des prix se déroulera le mardi 5 janvier 2027, à partir de 9 heures, au London Pub, rue Borville-Dupuis.
La liste des commerces participants est disponible sur le site de la Ville : evreux.fr
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