Décors enneigés, illuminations féeriques, ambiances traditionnelles ou créations plus insolites : les vitrines des commerces du centre-ville d’Évreux (Eure) seront à l’honneur à l’occasion des fêtes de fin d’année.



Plusieurs dizaines de commerçants participent à ce concours organisé par la municipalité. Ils seront facilement reconnaissables grâce à un macaron apposé sur leur devanture. Aux visiteurs de départager les participants au gré de leurs promenades et de leurs achats de Noël.