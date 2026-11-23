Le littoral de la Manche et de la mer du Nord connaît, de ce mardi 24 au vendredi 27 novembre, une période de grandes marées. Malgré la saison hivernale qui approche, les autorités maritimes appellent l’ensemble des usagers du littoral à la plus grande vigilance.



Chaque année, ces phénomènes sont à l’origine d’accidents parfois dramatiques. La mer peut remonter rapidement et couper toute possibilité de regagner la terre ferme.