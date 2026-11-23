Le littoral de la Manche et de la mer du Nord connaît, de ce mardi 24 au vendredi 27 novembre, une période de grandes marées. Malgré la saison hivernale qui approche, les autorités maritimes appellent l’ensemble des usagers du littoral à la plus grande vigilance.
Chaque année, ces phénomènes sont à l’origine d’accidents parfois dramatiques. La mer peut remonter rapidement et couper toute possibilité de regagner la terre ferme.
Chaque année, ces phénomènes sont à l’origine d’accidents parfois dramatiques. La mer peut remonter rapidement et couper toute possibilité de regagner la terre ferme.
À Étretat, attention au Trou à l’Homme
En Seine-Maritime, le secteur du Trou à l’Homme et le pied des falaises d’Étretat figurent parmi les zones particulièrement dangereuses identifiées par la préfecture maritime.
Plus au nord, les baies de Somme, d’Authie et de Canche, les plages du Touquet, de Wissant ainsi que le secteur du cap Blanc-Nez présentent également des risques importants.
Plus au nord, les baies de Somme, d’Authie et de Canche, les plages du Touquet, de Wissant ainsi que le secteur du cap Blanc-Nez présentent également des risques importants.
Les bons réflexes à adopter
Avant toute sortie sur le littoral, il est recommandé de consulter les horaires de marée et les prévisions météorologiques, de conserver un moyen de communication chargé et de ne pas s’aventurer seul dans les secteurs isolés.
Il est également essentiel d’anticiper son retour, sans attendre que la mer commence à encercler les lieux.
Il est également essentiel d’anticiper son retour, sans attendre que la mer commence à encercler les lieux.
À RETENIR
En cas de difficulté ou si vous êtes témoin d’une situation de détresse en mer, composez le 196, numéro d’urgence permettant de joindre les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), ou le 112.
En cas de difficulté ou si vous êtes témoin d’une situation de détresse en mer, composez le 196, numéro d’urgence permettant de joindre les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), ou le 112.
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