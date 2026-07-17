Sécheresse dans l’Eure : l’Iton amont passe en alerte renforcée

Le niveau de vigilance est également maintenu sur les secteurs de la Calonne, de l’Epte, de l’Eure aval et de la Risle aval. Ce premier niveau vise principalement à sensibiliser les particuliers, les entreprises et les collectivités à une utilisation plus économe de l’eau.



Le niveau d’alerte reste en vigueur sur la Charentonne, notamment autour de Bernay, Beaumont-le-Roger, Broglie, Brionne, Menneval, Montreuil-l’Argillé et Serquigny. L’Iton aval demeure également concerné, avec de nombreuses communes parmi lesquelles Évreux, Gravigny, La Bonneville-sur-Iton, Conches-en-Ouche et Le Neubourg.