Sécheresse dans l’Eure : l’Iton amont passe en alerte renforcée

Les quelques orages très localisés de ces derniers jours n’ont pas suffi à améliorer la situation. Dans l’Eure, les secteurs de l’Iton amont et de l’Eure moyenne sont actuellement les plus touchés par la faiblesse des débits.
Face à cette dégradation, le préfet de l’Eure, Xavier Delarue, tire la sonnette d'alarme en signant ce vendredi 17 juillet un nouvel arrêté. Le secteur de l’Iton amont passe en alerte renforcée, tandis que l’Eure moyenne est désormais placée en vigilance.
Face à cette dégradation, le préfet de l’Eure, Xavier Delarue, tire la sonnette d'alarme en signant ce vendredi 17 juillet un nouvel arrêté. Le secteur de l’Iton amont passe en alerte renforcée, tandis que l’Eure moyenne est désormais placée en vigilance.
La Charentonne et l’Iton aval restent en alerte
Le niveau de vigilance est également maintenu sur les secteurs de la Calonne, de l’Epte, de l’Eure aval et de la Risle aval. Ce premier niveau vise principalement à sensibiliser les particuliers, les entreprises et les collectivités à une utilisation plus économe de l’eau.
Le niveau d’alerte reste en vigueur sur la Charentonne, notamment autour de Bernay, Beaumont-le-Roger, Broglie, Brionne, Menneval, Montreuil-l’Argillé et Serquigny. L’Iton aval demeure également concerné, avec de nombreuses communes parmi lesquelles Évreux, Gravigny, La Bonneville-sur-Iton, Conches-en-Ouche et Le Neubourg.
Le niveau d’alerte reste en vigueur sur la Charentonne, notamment autour de Bernay, Beaumont-le-Roger, Broglie, Brionne, Menneval, Montreuil-l’Argillé et Serquigny. L’Iton aval demeure également concerné, avec de nombreuses communes parmi lesquelles Évreux, Gravigny, La Bonneville-sur-Iton, Conches-en-Ouche et Le Neubourg.
Ce qui change
Iton amont : passage en alerte renforcée
Eure moyenne : passage en vigilance
Charentonne et Iton aval : maintien en alerte
Calonne, Epte, Eure aval et Risle aval : maintien en vigilance
Les restrictions précises applicables aux particuliers, aux collectivités, aux agriculteurs et aux entreprises dépendent du niveau attribué à chaque secteur.
Iton amont : passage en alerte renforcée
Eure moyenne : passage en vigilance
Charentonne et Iton aval : maintien en alerte
Calonne, Epte, Eure aval et Risle aval : maintien en vigilance
Les restrictions précises applicables aux particuliers, aux collectivités, aux agriculteurs et aux entreprises dépendent du niveau attribué à chaque secteur.