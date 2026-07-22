Sébastien Lecornu attendu dimanche à Saint-Étienne-du-Rouvray pour l’hommage au père Jacques Hamel

Les allocutions officielles débuteront à 12 h 05, avec les prises de parole de Joachim Moyse, maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, du cardinal Jean-Marc Aveline et d’Édouard Bénard, député de la troisième circonscription de Seine-Maritime.



Sébastien Lecornu prononcera ensuite un discours à 12 h 25. La cérémonie se terminera par une rencontre avec les policiers, les sapeurs-pompiers et les personnels du Samu intervenus lors de l’attentat.