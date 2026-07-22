Sébastien Lecornu attendu dimanche à Saint-Étienne-du-Rouvray pour l’hommage au père Jacques Hamel

Le père Hamel a été victime d’un attentat terroriste il y a dix ans, égorgé alors qu’il célébrait la messe -
Sébastien Lecornu se rendra dimanche matin à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, pour commémorer le dixième anniversaire de l’assassinat du père Jacques Hamel. Le prêtre avait été tué le 26 juillet 2016 lors d’une attaque terroriste perpétrée pendant une messe dans l’église Saint-Étienne.
Le Premier ministre est attendu sur place à 10 h 50. Il assistera ensuite, à partir de 11 heures, à une messe présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline.
Le Premier ministre est attendu sur place à 10 h 50. Il assistera ensuite, à partir de 11 heures, à une messe présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline.
Un discours prévu à 12 h 25
Les allocutions officielles débuteront à 12 h 05, avec les prises de parole de Joachim Moyse, maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, du cardinal Jean-Marc Aveline et d’Édouard Bénard, député de la troisième circonscription de Seine-Maritime.
Sébastien Lecornu prononcera ensuite un discours à 12 h 25. La cérémonie se terminera par une rencontre avec les policiers, les sapeurs-pompiers et les personnels du Samu intervenus lors de l’attentat.
Sébastien Lecornu prononcera ensuite un discours à 12 h 25. La cérémonie se terminera par une rencontre avec les policiers, les sapeurs-pompiers et les personnels du Samu intervenus lors de l’attentat.