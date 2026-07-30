ECONOMIE. Endel Altrad va investir 120 millions d’euros à Dieppe dans une usine dédiée aux futurs EPR

Dieppe Maritime, les élus locaux et la Région Normandie travaillaient depuis plusieurs mois pour convaincre le groupe de s’implanter dans l’agglomération. La disponibilité du site d’Eurochannel 3, la proximité du port de Dieppe et celle de la centrale nucléaire de Penly ont pesé dans la décision.



Sébastien Jumel met également en avant le projet de doublement de la RD 925, qui doit faciliter l’acheminement des équipements vers Penly. Le port pourrait, de son côté, être utilisé pour recevoir certains éléments et expédier les tuyauteries destinées au chantier des futurs EPR de Gravelines, près de Dunkerque.



« Il a fallu convaincre, montrer que nous étions réactifs et démontrer qu’Eurochannel 3 était prêt à accueillir cette implantation », souligne le président de l’agglomération.