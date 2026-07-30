ECONOMIE. Endel Altrad va investir 120 millions d’euros à Dieppe dans une usine dédiée aux futurs EPR

Une nouvelle implantation industrielle majeure se prépare dans l’agglomération dieppoise. Endel Altrad va construire sur la zone d' Eurochannel 3 une usine destinée à fabriquer les tuyauteries nécessaires aux futurs réacteurs nucléaires EPR, a annoncé Sébastien Jumel, président de Dieppe Maritime, ce jeudi matin sur sa page Facebook.
Le projet représente plus de 120 millions d’euros d’investissement et prévoit la création de 350 emplois, notamment des postes de chaudronniers, de soudeurs et de techniciens. Selon l’élu, il s’agit de « la plus grosse création d’industrie depuis Toshiba, en juillet 1990, sur le territoire ».
Le projet représente plus de 120 millions d’euros d’investissement et prévoit la création de 350 emplois, notamment des postes de chaudronniers, de soudeurs et de techniciens. Selon l’élu, il s’agit de « la plus grosse création d’industrie depuis Toshiba, en juillet 1990, sur le territoire ».
La proximité du port et de Penly déterminante
Dieppe Maritime, les élus locaux et la Région Normandie travaillaient depuis plusieurs mois pour convaincre le groupe de s’implanter dans l’agglomération. La disponibilité du site d’Eurochannel 3, la proximité du port de Dieppe et celle de la centrale nucléaire de Penly ont pesé dans la décision.
Sébastien Jumel met également en avant le projet de doublement de la RD 925, qui doit faciliter l’acheminement des équipements vers Penly. Le port pourrait, de son côté, être utilisé pour recevoir certains éléments et expédier les tuyauteries destinées au chantier des futurs EPR de Gravelines, près de Dunkerque.
« Il a fallu convaincre, montrer que nous étions réactifs et démontrer qu’Eurochannel 3 était prêt à accueillir cette implantation », souligne le président de l’agglomération.
Sébastien Jumel met également en avant le projet de doublement de la RD 925, qui doit faciliter l’acheminement des équipements vers Penly. Le port pourrait, de son côté, être utilisé pour recevoir certains éléments et expédier les tuyauteries destinées au chantier des futurs EPR de Gravelines, près de Dunkerque.
« Il a fallu convaincre, montrer que nous étions réactifs et démontrer qu’Eurochannel 3 était prêt à accueillir cette implantation », souligne le président de l’agglomération.
Des besoins importants en formation
L’arrivée de cette usine doit également entraîner une montée en puissance des formations professionnelles locales. Sébastien Jumel évoque notamment le renforcement d’une école de soudure et « des enjeux de formation colossaux » en lien avec les lycées professionnels du territoire.
« Cela veut dire des emplois pour les habitants et de l’activité économique pour les acteurs du territoire », se réjouit l’élu, pour qui cette implantation confirme les savoir-faire industriels du bassin dieppois.
« Cela veut dire des emplois pour les habitants et de l’activité économique pour les acteurs du territoire », se réjouit l’élu, pour qui cette implantation confirme les savoir-faire industriels du bassin dieppois.
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