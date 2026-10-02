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Tags : Sainte-Adresse, Seine-Maritime


Sainte-Adresse : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement


Un automobiliste de 44 ans a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi à Sainte-Adresse (Seine-Maritime). Il venait de heurter une voiture en stationnement. Aucun blessé n’est à déplorer.


Publié le Vendredi 2 Octobre 2026 à 11:50


L'automobiliste fortement alcoolisé a été interpellé par les policiers - Illustration © Adobe Stock
L'automobiliste fortement alcoolisé a été interpellé par les policiers - Illustration © Adobe Stock
Deux voitures lourdement endommagées et hors d’état de rouler : c’est le bilan de l’accident survenu rue de la Solidarité, à Sainte-Adresse, dans la nuit du 1er au 2 octobre. Les policiers sont intervenus vers 0 h 40.

Selon les éléments communiqués par la police, un homme de 44 ans a perdu le contrôle de sa Citroën et percuté une Toyota régulièrement stationnée, appartenant à un homme de 40 ans. Les deux véhicules ont subi d’importants dégâts à l’avant.

Plus de 2 grammes d’alcool dans le sang

Le conducteur de la Citroën a été contrôlé avec un taux de 1,07 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 2,14 grammes par litre de sang. Il n’était pas non plus en mesure de présenter sa carte grise.

Interpellé pour défaut de maîtrise et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a été placvé en dégrisement.  Sa voiture a été remorquée par le garage de permanence.
 

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