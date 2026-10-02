Sainte-Adresse : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement

Deux voitures lourdement endommagées et hors d’état de rouler : c’est le bilan de l’accident survenu rue de la Solidarité, à Sainte-Adresse, dans la nuit du 1er au 2 octobre. Les policiers sont intervenus vers 0 h 40.



Selon les éléments communiqués par la police, un homme de 44 ans a perdu le contrôle de sa Citroën et percuté une Toyota régulièrement stationnée, appartenant à un homme de 40 ans. Les deux véhicules ont subi d’importants dégâts à l’avant.