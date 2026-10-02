Sainte-Adresse : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement

Deux voitures lourdement endommagées et hors d’état de rouler : c’est le bilan de l’accident survenu rue de la Solidarité, à Sainte-Adresse, dans la nuit du 1er au 2 octobre. Les policiers sont intervenus vers 0 h 40.
Selon les éléments communiqués par la police, un homme de 44 ans a perdu le contrôle de sa Citroën et percuté une Toyota régulièrement stationnée, appartenant à un homme de 40 ans. Les deux véhicules ont subi d’importants dégâts à l’avant.
Selon les éléments communiqués par la police, un homme de 44 ans a perdu le contrôle de sa Citroën et percuté une Toyota régulièrement stationnée, appartenant à un homme de 40 ans. Les deux véhicules ont subi d’importants dégâts à l’avant.
Plus de 2 grammes d’alcool dans le sang
Le conducteur de la Citroën a été contrôlé avec un taux de 1,07 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 2,14 grammes par litre de sang. Il n’était pas non plus en mesure de présenter sa carte grise.
Interpellé pour défaut de maîtrise et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a été placvé en dégrisement. Sa voiture a été remorquée par le garage de permanence.
Interpellé pour défaut de maîtrise et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a été placvé en dégrisement. Sa voiture a été remorquée par le garage de permanence.
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