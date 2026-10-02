RN13 : des restrictions jusqu’à Noël à l’échangeur de Chaufour-lès-Bonnières, dans les Yvelines

Les réparations de l’ouvrage d’art de l’échangeur A13/RN13 entraîneront des neutralisations de voie du 5 octobre au 25 décembre, à La Villeneuve-en-Chevrie. La vitesse sera limitée à 50 km/h.

Publié le Vendredi 2 Octobre 2026 à 14:19