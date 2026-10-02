RN13 : des restrictions jusqu’à Noël à l’échangeur de Chaufour-lès-Bonnières, dans les Yvelines

Pendant la durée des travaux, la voie de droite sur l'autoroute sera neutralisée au niveau du pont de l'échangeur de Chaufour et la circulation réduite à 50 km/h
Les automobilistes circulant sur la RN13 devront adapter leur conduite à hauteur de l’échangeur de Chaufour, dans les Yvelines. La SAPN y réalise des travaux de réparation de l’ouvrage d’art reliant l’A13 et la route nationale, sur la commune de La Villeneuve-en-Chevrie.
Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, les restrictions se succéderont dans les deux sens de circulation, entre le 5 octobre et le 25 décembre 2026.
Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, les restrictions se succéderont dans les deux sens de circulation, entre le 5 octobre et le 25 décembre 2026.
D’abord vers Caen, puis vers Paris
La voie de droite sera neutralisée du 5 octobre au 16 novembre dans le sens Paris–Caen, puis du 16 novembre au 25 décembre dans le sens Caen–Paris. La vitesse sera limitée à 50 km/h dans la zone concernée.
Ce calendrier reste soumis aux conditions météorologiques. La DIR Nord-Ouest appelle les conducteurs à la prudence et au respect de la signalisation, des distances de sécurité et des limitations de vitesse, pour protéger les usagers comme les agents intervenant sur le chantier.
Ce calendrier reste soumis aux conditions météorologiques. La DIR Nord-Ouest appelle les conducteurs à la prudence et au respect de la signalisation, des distances de sécurité et des limitations de vitesse, pour protéger les usagers comme les agents intervenant sur le chantier.