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Tags : A13, Chaufour, Yvelines


RN13 : des restrictions jusqu’à Noël à l’échangeur de Chaufour-lès-Bonnières, dans les Yvelines


Les réparations de l’ouvrage d’art de l’échangeur A13/RN13 entraîneront des neutralisations de voie du 5 octobre au 25 décembre, à La Villeneuve-en-Chevrie. La vitesse sera limitée à 50 km/h.


Publié le Vendredi 2 Octobre 2026 à 14:19


Pendant la durée des travaux, la voie de droite sur l'autoroute sera neutralisée au niveau du pont de l'échangeur de Chaufour et la circulation réduite à 50 km/h
Pendant la durée des travaux, la voie de droite sur l'autoroute sera neutralisée au niveau du pont de l'échangeur de Chaufour et la circulation réduite à 50 km/h
Les automobilistes circulant sur la RN13 devront adapter leur conduite à hauteur de l’échangeur de Chaufour, dans les Yvelines. La SAPN y réalise des travaux de réparation de l’ouvrage d’art reliant l’A13 et la route nationale, sur la commune de La Villeneuve-en-Chevrie.

Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, les restrictions se succéderont dans les deux sens de circulation, entre le 5 octobre et le 25 décembre 2026.

​D’abord vers Caen, puis vers Paris

La voie de droite sera neutralisée du 5 octobre au 16 novembre dans le sens Paris–Caen, puis du 16 novembre au 25 décembre dans le sens Caen–Paris. La vitesse sera limitée à 50 km/h dans la zone concernée.

Ce calendrier reste soumis aux conditions météorologiques. La DIR Nord-Ouest appelle les conducteurs à la prudence et au respect de la signalisation, des distances de sécurité et des limitations de vitesse, pour protéger les usagers comme les agents intervenant sur le chantier.

Document ©Dirno
Document ©Dirno


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