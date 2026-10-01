Seine-Maritime : une vingtaine de lycées dégradés, 8 blessés et 28 interpellations aujourd'hui 

À l’échelle de la Normandie, la Région fait état d’une vingtaine de lycées ayant subi des dégradations, parfois importantes, depuis le 29 septembre. La collectivité, présidée par Hervé Morin, a commandé dès jeudi matin de premiers travaux, déjà en cours, pour réparer notamment les vitres et les portes brisées.



Des interventions plus lourdes doivent débuter la semaine prochaine afin de rendre les établissements concernés à nouveau accessibles aux élèves dans les conditions de sécurité nécessaires. Une cellule de soutien psychologique destinée à l’ensemble des agents des lycées est également mise en place conjointement par la Région et le rectorat.



Hervé Morin s’est rendu ce jeudi après-midi au lycée Marcel-Sembat, à Sotteville-lès-Rouen, puis au lycée Blaise-Pascal, à Rouen. Le président de la Région y a constaté les dégâts, rencontré les chefs d’établissement et apporté son soutien aux équipes.



« La Région réaffirme son soutien le plus total à la communauté éducative ainsi qu’aux agents des lycées qui ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités et d’un immense courage », déclare-t-il. Il condamne les dégradations, qu’il attribue « dans la plupart des cas » à « des casseurs et non des lycéens », et demande « les réponses judiciaires les plus fortes ».