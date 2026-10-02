Mobilisation dans les lycées : 21 interpellations ce vendredi matin en Seine-Maritime

Les mobilisations engagées le 29 septembre dans les lycées de Seine-Maritime se poursuivent. Dans un point de situation diffusé à midi ce vendredi 2 octobre, la préfecture estime la situation « maîtrisée », avec des manifestants exprimant leurs revendications « dans la majorité des cas de manière calme et pacifique ».



La matinée a néanmoins été marquée par 21 interpellations : neuf dans le secteur du Havre et douze dans celui de Rouen. Les forces de l’ordre interviennent lorsqu’elles identifient des individus ayant la volonté de commettre des actes violents, indique la préfecture, sans préciser les faits reprochés aux personnes interpellées ni les établissements concernés.